Санітра: Якщо не вийде, можу звільнити своє місце

Рівень підготовки збірної України з біатлону не такий низький, як показали результати.

Про це заявив головний тренер збірної Юрай Санітра.

"Скажу свою думку: якщо дивитися і аналізувати підготовку по обсягу тренувань, я нічого б не змінював. Під час літньої підготовки можна було б змінити один збір, який ми провели в Італії. Але я впевнений у нашій роботі — це треба підтвердити на наступних стартах. Якщо не вийде, я не бачу іншого рішення — можу звільнити своє місце, дати його тому, хто може краще працювати.