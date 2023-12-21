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Санітра: Якщо не вийде, можу звільнити своє місце

Санітра прокоментував результати чоловічої збірної
Сьогодні 12:19 371 0
Санітра: Якщо не вийде, можу звільнити своє місце
#Юрай Санітра

Джерело - Суспільне Спорт.

Рівень підготовки збірної України з біатлону не такий низький, як показали результати.

Про це заявив головний тренер збірної Юрай Санітра.

"Скажу свою думку: якщо дивитися і аналізувати підготовку по обсягу тренувань, я нічого б не змінював. Під час літньої підготовки можна було б змінити один збір, який ми провели в Італії. Але я впевнений у нашій роботі — це треба підтвердити на наступних стартах. Якщо не вийде, я не бачу іншого рішення — можу звільнити своє місце, дати його тому, хто може краще працювати.

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Бо я повністю довіряю спортсменам, довіряю людям. Думаю, що рівень наших тренувань не такий низький, як показали результати. Треба зібратися, має бути взаєморозуміння спортсменів, тренерів і всіх, хто працює. Як я казав, проблеми не тільки фізичні, але уже й психологічні", - сказав Санітра.

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