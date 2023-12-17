Зоц: Рівень збірної України 20-30-і місця на сьогоднішній день

Тренер жіночої збірної України розповів про рівень українських біатлоністок

Джерело - Чемпіон.

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц визначив рівень команди на етапі Кубка світу у Ленцергайде.

Про це він розповів порталу Суспільне.

"Звісно, я задоволений. Наразі до стабільності нам далеко. Та головне, що дівчата побачили, що вони можуть змагатися на цьому рівні та повірили у себе. Я гадаю, що перший етап ми виконали. Надалі потрібно продовжувати прогресувати. Усе залежить від самих дівчат, тренерський штаб буде їм допомагати. Якщо буде характер, буде бажання рости далі, то будуть і результати.

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На зібранні я їм сказав, що зараз у критичний момент. Ми розуміємо, що 10-ті місця для нас наразі завищені, але рівень 20-30-х місць на сьогоднішній день є. Далі залежатиме, куди вони будуть рухатися: або в бік топ-10, або знову опустяться в бік 50-х місць. Це дуже важливий психологічний момент", - сказав Зоц.

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