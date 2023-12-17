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Легрейду заборонено стартувати у масстарті після інциденту з гвинтівкою

Сьогодні 14:57 181 0
Легрейду заборонено стартувати у масстарті після інциденту з гвинтівкою
#Стурла Легрейд

Джерело - biathlon.com.ua.

Міжнародний союз біатлоністів спільно з журі змагань з мас-старту серед чоловіків на етапі Кубка світу з біатлону в Ленцергайде вирішив заборонити Стурлі Легрейду стартувати на змаганнях через порушення правил безпеки IBU (статті 8.5.1 і 11.2.d Правил змагань). 

Про це повідомляє пресслужба IBU.

Рішення було прийнято на підставі інциденту з гвинтівкою в приміщенні норвезької команди, де під час холостого тренажу стався постріл. Люди під час події не постраждали.

Підрозділ доброчесності з біатлону був поінформований і співпрацюватиме зі швейцарською владою, яка розслідує цю справу, щоб зібрати додаткову інформацію та вирішити, чи будуть вжиті додаткові заходи.

"Я глибоко шкодую про цей інцидент і приношу вибачення всій біатлонній родині, моїм товаришам по команді та власнику готелю за те, що трапилося. Це жорстоке нагадування для мене та для всіх біатлоністів - наскільки важливі насправді правила безпеки", - зазначив Легрейд.

IBU високо оцінює відповідальну поведінку норвезької команди та спортсмена, які повідомили про інцидент і визнають важливість правил безпеки в усі часи.

Зазначимо, що чоловічий масстарт на етапі Кубка світу з біатлону в Ленцергайде відбудеться сьогодні. Початок о 15:45.

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