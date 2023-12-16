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Україна вперше за 5 років матиме 4 представниці у масстарті на Кубку світу

Востаннє в України було 4 представниці у масстарті в сезоні 2018/2019
Сьогодні 20:39 183 0
Україна вперше за 5 років матиме 4 представниці у масстарті на Кубку світу

Джерело - Tribuna.com.

Україна вперше за 5 років матиме 4 представниці у масстарті на етапі Кубка світу.

Про це повідомляє Tribuna.com.

У масстарт за підсумками гонки переслідування кваліфікувались Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Юлія Джима та Христина Дмитренко.

Востаннє в України було 4 представниці у масстарті в сезоні 2018/2019 на етапі Кубка світу в Нове Мєсто.

Тоді в гонці взяли участь Олена Білосюк, Анастасія Меркушина, Валентина та Віта Семеренко.

Масстарт у Ленцергайде відбудеться 17 грудня, початок – о 13:30 за київським часом.

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