Україна вперше за 5 років матиме 4 представниці у масстарті на Кубку світу

Джерело - Tribuna.com.
Україна вперше за 5 років матиме 4 представниці у масстарті на етапі Кубка світу.
Про це повідомляє Tribuna.com.
У масстарт за підсумками гонки переслідування кваліфікувались Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Юлія Джима та Христина Дмитренко.
Востаннє в України було 4 представниці у масстарті в сезоні 2018/2019 на етапі Кубка світу в Нове Мєсто.
Тоді в гонці взяли участь Олена Білосюк, Анастасія Меркушина, Валентина та Віта Семеренко.
Масстарт у Ленцергайде відбудеться 17 грудня, початок – о 13:30 за київським часом.
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