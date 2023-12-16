Підручний став 20-м у гонці переслідування в Ленцергайде

Джерело - Чемпіон.
Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо здобув перемогу у гонці переслідування в межах третього етапу Кубку світу у швейцарському Ленцергайде.
Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який фінішував 20-м. Артем Прима і Тарас Лесюк не потрапили до залікової зони.
Кубок світу 2022/23
Ленцергайде, Швейцарія
Чоловіки, Гонка переслідування
16 грудня
1. Йоханнес-Тінгнес Бьо (0+1+2+0) 32:30,0
2. Ендре Стрьомсгейм (1+0+0+1) + 24,7
3. Стурла Легрейд (0+0+0+1) +29,1
...
20. Дмитро Підручний (0+2+1+0) +2:07,5
52. Артем Прима (2+1+1+2) +5:00,7
53. Тарас Лесюк (1+0+1+2) +5:24,1
Напередодні, Анастасія Меркушина фінішувала десятою на Кубку світу в Ленцергайде.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!