Прима: Тільки завдяки хлопцям з передової ми тут

Артем Прима почував себе фізично краще на третьому етапі Кубка світу в швейцарському Ленцергайде.

Про це український біатлоніст розповів порталу biathlon.com.ua.

"По гонці можу сказати, що лижі працювали добре, і можна було по дистанції тримати нормальний темп. Фізично почував себе трошки краще, ніж до цього в Естерсунді чи Гохфільцені. Сподіваюсь, що буде потроху відпускати й зможу видертися з цієї ями. Думаю, що влітку і я, і хлопці трохи перебрали у тренувальному процесі. Проте, це чисто моя суб’єктивна думка."