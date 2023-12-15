Прима: Тільки завдяки хлопцям з передової ми тут

Джерело - Biathlon.com.ua.
Артем Прима почував себе фізично краще на третьому етапі Кубка світу в швейцарському Ленцергайде.
Про це український біатлоніст розповів порталу biathlon.com.ua.
"По гонці можу сказати, що лижі працювали добре, і можна було по дистанції тримати нормальний темп. Фізично почував себе трошки краще, ніж до цього в Естерсунді чи Гохфільцені. Сподіваюсь, що буде потроху відпускати й зможу видертися з цієї ями. Думаю, що влітку і я, і хлопці трохи перебрали у тренувальному процесі. Проте, це чисто моя суб’єктивна думка."
Доль виграв спринт на Кубку світу в Ленцергайде, українці - за межами топ-20
"Дякую за підтримку вболівальникам, друзям і близьким, а головне - нашим Збройним силам, які дають шанс нам тут виступати й показувати, що Україна є в спорті. Тільки завдяки хлопцям з передової ми тут. Тримайтесь, хлопці. Слава Україні. Героям слава", – сказав Прима.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!