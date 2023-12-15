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Підручний: Думаю, що "розстріляюся" так само, як і розбігаюся

Підручний прокоментував спринт у Ленцергайде
Сьогодні 18:04 183 0
Підручний: Думаю, що "розстріляюся" так само, як і розбігаюся
#Дмитро Підручний

Джерело - Biathlon.com.ua.

Дмитро Підручний залишився незадоволений спринтом у межах третього етапу Кубка світу в Ленцергайде.

Про це український біатлоніст розповів порталу biathlon.com.ua.

"Біглося чудово. Лижі працювали дуже-дуже класно, дякую нашому сервісу за підготовку лиж. На жаль, не справився зі стрільбою. Мої два промахи – перший та останній на лежці та стійці. Щось не даються мені поки нулі, але думаю, що "розстріляюся" так само, як і розбігаюся. Начебто, все краще і краще.

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Траса тут досить важка, перший раз по ній біг, дуже така складна по рельєфу. Скажу, важко було бігти, та ходом виглядав непогано, але ще побачимо по аналізу. Загалом, не дуже задоволений, є над чим працювати. Радує, що є певний прогрес: як у стрільбі, так і в ході", - сказав Підручний.

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