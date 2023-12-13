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Самуельсон пропустить спринт у Ленцергайде

У біатлоніста коронавірус
Вчора 23:09 189 0
Самуельсон пропустить спринт у Ленцергайде
#Себастьян Самуельссон

Джерело - Чемпіон.

Шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон пропустить спринт в рамках 3-го етапу Кубка світу у Ленцергайде через коронавірус.

Про це розповів сам біатлоніст в Instagram.

Після двох етапів 26-річний спортсмен посідає 2-е місце у загальному заліку, поступаючись тільки Тар'єй Бо.

У цьому сезоні Себастьян переміг у гонці переслідування та змішаній естафеті в Естерсунді та взяв "бронзу" у спринті в Гохфільцені.

Спринт у Ленцергайде відбудеться вже у цю п'ятницю, 15 грудня, початок о 15.15.

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