Самуельсон пропустить спринт у Ленцергайде

У біатлоніста коронавірус

Джерело - Чемпіон.

Шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон пропустить спринт в рамках 3-го етапу Кубка світу у Ленцергайде через коронавірус.

Про це розповів сам біатлоніст в Instagram.

Після двох етапів 26-річний спортсмен посідає 2-е місце у загальному заліку, поступаючись тільки Тар'єй Бо.

У цьому сезоні Себастьян переміг у гонці переслідування та змішаній естафеті в Естерсунді та взяв "бронзу" у спринті в Гохфільцені.

Спринт у Ленцергайде відбудеться вже у цю п'ятницю, 15 грудня, початок о 15.15.