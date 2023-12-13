Мандзин фінішував восьмим у спринті Кубка IBU у Шешені

Шість українських біатлоністів відібралися до персьюту.

Джерело - Чемпіон.

Український біатлоніст Віталій Мандзин став восьмим у спринті на третьому етапі Кубка IBU в норвезькому Шушені.

Мандзин найкращим серед українців провів обидві стрільби, на яких закрив усі 10 мішеней. Українець вперше у кар'єрі закрив усі мішені. На фініші Віталій став восьмим, втретє оновивши власний рекорд на Кубку IBU.

Також до очок потрапили Роман Боровик, Руслан Ткаленко, Дмитро Грущак і Богдан Цимбал.

Кубок IBU

Шушен, Норвегія

Спринт — чоловіки

13 грудня

Сімон Кайзер (Німеччина, 0+0) 24:26.4 Йохан-Олав Ботн (Норвегія, 0+2) +16.8 Матс Овербі (Норвегія, 1+0) +18.5 Лукас Фрацшер (Німеччина, 1+0) +27.8 Віктор Брандт (Швеція, 0+0) +35.1 Ісак Фрей (Норвегія, 0+0) +36.3

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8. Віталій Мандзин (Україна, 0+0) +44.8

18. Роман Боровик (Україна, 0+1) +1:50.2

33. Руслан Ткаленко (Україна, 0+2) +2:19.6

34. Дмитро Грущак (Україна, 0+1) +2:21.2

37. Богдан Цимбал (Україна, 1+4) +2:34.0

42. Денис Насико (Україна, 0+3) +2:42.2