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Мандзин фінішував восьмим у спринті Кубка IBU у Шешені

Шість українських біатлоністів відібралися до персьюту.
Сьогодні 17:10 168 0
Мандзин фінішував восьмим у спринті Кубка IBU у Шешені
#Віталій Мандзин

Джерело - Чемпіон.

Український біатлоніст Віталій Мандзин став восьмим у спринті на третьому етапі Кубка IBU в норвезькому Шушені. 

Мандзин найкращим серед українців провів обидві стрільби, на яких закрив усі 10 мішеней. Українець вперше у кар'єрі закрив усі мішені. На фініші Віталій став восьмим, втретє оновивши власний рекорд на Кубку IBU.

Також до очок потрапили Роман Боровик, Руслан Ткаленко, Дмитро Грущак і Богдан Цимбал. 

Кубок IBU
Шушен, Норвегія
Спринт — чоловіки
13 грудня
  1. Сімон Кайзер (Німеччина, 0+0) 24:26.4
  2. Йохан-Олав Ботн (Норвегія, 0+2) +16.8
  3. Матс Овербі (Норвегія, 1+0) +18.5
  4. Лукас Фрацшер (Німеччина, 1+0) +27.8
  5. Віктор Брандт (Швеція, 0+0) +35.1
  6. Ісак Фрей (Норвегія, 0+0) +36.3

...

8. Віталій Мандзин (Україна, 0+0) +44.8
18. Роман Боровик (Україна, 0+1) +1:50.2
33. Руслан Ткаленко (Україна, 0+2) +2:19.6
34. Дмитро Грущак (Україна, 0+1) +2:21.2
37. Богдан Цимбал (Україна, 1+4) +2:34.0
42. Денис Насико (Україна, 0+3) +2:42.2
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