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Збірна України назвала склади на естафети у Гохфільцені

У неділю відбудуться дві естафетні гонки
Вчора 22:40 154 0
Збірна України назвала склади на естафети у Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 10 грудня другий етап Кубка світу в австрійському Гохфільцені завершиться двома естафетними гонками, в яких виступить збірна України.

Порівняно з етапом в Естерсунді, Підручний замінить у складі чоловічої четвірки України Тараса Лесюка. У жіночій команді відбулися дві зміни: Джима та Анастасія Меркушина бігтимуть естафету замість Дар'ї Блашко й Анни Кривонос.

Склад України на естафети в Гохфільцені:

Чоловіки: Артем Тищенко, Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко

Жінки: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Ірина Петренко, Христина Дмитренко

Початок чоловічої естафети в неділю, 10 грудня, — о 12:30 за київським часом. Жіноча гонка стартує о 15:15.

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