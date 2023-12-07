Дмитренко пропустить особисті гонки на етапу Кубка світу в Гохфільцені

Дмитренко не вийде на старт через застуду

Джерело - Суспільне Спорт.

Українська біатлоністка Христина Дмитренко пропустить особисті старти на другому етапі Кубка світу в Гохфільцені.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Дмитренко не вийде на старт через застуду – біатлоністка підтвердила цю інформацію і розповіла, що поки не відновилась від хвороби повністю.

Тому вона пропустить спринт та гонку переслідування.

Це означає, що до заявки на гонку увійде 19-річна Олена Городна, яка вдруге в кар’єрі виступить на КС.

Також у заявці України залишаються Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос та Юлія Джима.

Етап відбудеться з 8 до 10 грудня.

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