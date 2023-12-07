Головне
Збірна України перемогла Сербію у жіночій Лізі націй
05.12.2023 22:10 910
Україна втратила шанси на вихід у плей-оф жіночого чемпіонату світу
Сьогодні 08:32 308 1
Останній шанс Шахтаря, примарні надії МЮ та Мілана: турнірні розклади всіх груп Ліги чемпіонів перед завершальними матчами
Сьогодні 07:30 2096
Челсі з Мудриком поступився Манчестер Юнайтед, Астон Вілла перемогла Манчестер Сіті: результати 15 туру АПЛ
Сьогодні 00:15 838
Шаран - претендент на посаду наставника Зорі
Вчора 22:38 315
"Не буває такого, що ти був ніким, а став зіркою": велике інтерв'ю Златана Ібрагімовича
Вчора 19:26 815
Збірна України поступилась Чехії в основному раунді ЧС-2023
Вчора 18:09 612
Світоліна, Калініна, Цуренко та Костюк – у заявці на Australian Open-2024
Вчора 15:18 468
Ювентус може продати інших гравців, щоб підписати Судакова
Вчора 12:18 615
Валенсія завдяки голу Яремчука здолала СК Ароса: результати матчів 1/32 фіналу Кубка Іспанії
05.12.2023 23:59 624
Прямі трансляції

Дмитренко пропустить особисті гонки на етапу Кубка світу в Гохфільцені

Дмитренко не вийде на старт через застуду
Сьогодні 11:21 248 0
Дмитренко пропустить особисті гонки на етапу Кубка світу в Гохфільцені

Джерело - Суспільне Спорт.

Українська біатлоністка Христина Дмитренко пропустить особисті старти на другому етапі Кубка світу в Гохфільцені.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Дмитренко не вийде на старт через застуду – біатлоністка підтвердила цю інформацію і розповіла, що поки не відновилась від хвороби повністю.

Тому вона пропустить спринт та гонку переслідування.

Це означає, що до заявки на гонку увійде 19-річна Олена Городна, яка вдруге в кар’єрі виступить на КС.

Також у заявці України залишаються Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос та Юлія Джима.

Етап відбудеться з 8 до 10 грудня.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Мені подзвонив Вейн: UKE - історія перемог вільних українців одержить продовження Мені подзвонив Вейн: UKE - історія перемог вільних українців одержить продовження 1440
Челсі з Мудриком поступився Манчестер Юнайтед, Астон Вілла перемогла Манчестер Сіті: результати 15 туру АПЛ Челсі з Мудриком поступився Манчестер Юнайтед, Астон Вілла перемогла Манчестер Сіті: результати 15 туру АПЛ 838
Оля Ракіцька: Ми обов’язково повернемось на Донбас-Арену Оля Ракіцька: Ми обов’язково повернемось на Донбас-Арену 1303
Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 1367
"Не буває такого, що ти був ніким, а став зіркою": велике інтерв'ю Златана Ібрагімовича "Не буває такого, що ти був ніким, а став зіркою": велике інтерв'ю Златана Ібрагімовича 815
Останній шанс Шахтаря, примарні надії МЮ та Мілана: турнірні розклади всіх груп Ліги чемпіонів перед завершальними матчами Останній шанс Шахтаря, примарні надії МЮ та Мілана: турнірні розклади всіх груп Ліги чемпіонів перед завершальними матчами 2096
Рекомендуємо
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13772 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 155930 7
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 45849
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 46268
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 3031 2
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11116