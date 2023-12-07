Дмитренко пропустить особисті гонки на етапу Кубка світу в Гохфільцені

Джерело - Суспільне Спорт.
Українська біатлоністка Христина Дмитренко пропустить особисті старти на другому етапі Кубка світу в Гохфільцені.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Дмитренко не вийде на старт через застуду – біатлоністка підтвердила цю інформацію і розповіла, що поки не відновилась від хвороби повністю.
Тому вона пропустить спринт та гонку переслідування.
Це означає, що до заявки на гонку увійде 19-річна Олена Городна, яка вдруге в кар’єрі виступить на КС.
Також у заявці України залишаються Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос та Юлія Джима.
Етап відбудеться з 8 до 10 грудня.
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