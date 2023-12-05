Головне
Ф’юрі: Я повністю знищу Усика
Вчора 21:24 761
Костишин повернувся в Олександрію
Сьогодні 14:10 292
Луческу може очолити Ліон
Сьогодні 12:10 402
Барселона може продати Левандовського
Сьогодні 10:32 396
Лунін продовжив контракт із Реалом
Вчора 19:42 1013
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити лише через 26 років
Вчора 15:20 5143
Зоря та Рух не визначили сильнішого в 16 турі УПЛ
Вчора 14:59 384
Як два киянина братів Кличків обійшли
Вчора 13:22 9797 1
Рейтинг ATP: Крутих повернувся до топ-300
Вчора 13:13 81019
Федерація гандболу України не пускає до збірної єдиного українського журналіста на ЧС
Вчора 13:08 706
Прямі трансляції

Бех, яка раніше відновила громадянство РФ, призупинила карʼєру

Сьогодні 17:56 262 0
Бех, яка раніше відновила громадянство РФ, призупинила карʼєру

Джерело - Tribuna.com.

Біатлоністка Катерина Бех, яка навесні цього року відновила громадянство російської федерації, призупиняє карʼєру за станом здоровʼя.

Про це сказав тренер біатлоністки Олексій Нуждов.

"Катерина на рік пішла на самопідготовку для відновлення здоров'я, цього сезону вона не братиме участі в офіційних стартах", - сказав Нуждов.

З 2018 по 2022 рік Бех виступала за збірну України. Після старту повномасштабної війни біатлоністка покинула Україну та виїхала до Росії. Згодом Бех було виключено зі збірної.

На початку року була інформація про можливе повернення Катерини Бех у національну збірну, однак Федерація біатлону України це заперечила.

Коментарі ()
Популярне зараз
Лунін продовжив контракт із Реалом Лунін продовжив контракт із Реалом 1013
Дружина Маліновського дотепно обурилась асистом Коваленка в матчі проти команди її чоловіка Дружина Маліновського дотепно обурилась асистом Коваленка в матчі проти команди її чоловіка 864
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 15883
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 5698
Матч Минай - Динамо не змогли дограти через транслятора гри Матч Минай - Динамо не змогли дограти через транслятора гри 908
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночу естафету у Гохфільцені Кубок світу: де дивитися онлайн жіночу естафету у Гохфільцені 2921
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 331015 9
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 96266
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 46215
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 17019 2
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 37318 3
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 83667