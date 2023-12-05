Бех, яка раніше відновила громадянство РФ, призупинила карʼєру

Біатлоністка Катерина Бех, яка навесні цього року відновила громадянство російської федерації, призупиняє карʼєру за станом здоровʼя.

Про це сказав тренер біатлоністки Олексій Нуждов.

"Катерина на рік пішла на самопідготовку для відновлення здоров'я, цього сезону вона не братиме участі в офіційних стартах", - сказав Нуждов.

З 2018 по 2022 рік Бех виступала за збірну України. Після старту повномасштабної війни біатлоністка покинула Україну та виїхала до Росії. Згодом Бех було виключено зі збірної.

На початку року була інформація про можливе повернення Катерини Бех у національну збірну, однак Федерація біатлону України це заперечила.