Дмитренко пропустить гонку переслідування на Кубку світу в Естерсунді

Джерело - Суспільне Спорт.
Христина Дмитренко не виступить у гонці переслідування на першому етапі Кубка світу в Естерсунді.
Про це розповів старший тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц.
"Вона вперше на Кубку світу і працює в такому ритмі, тому вирішили дати їй перепочинок перед другим етапом Кубка світу в Гохфільцені", - сказав Зоц.
Єдиною представницею України у персьюті буде Анастасія Меркушина.
Жіноча гонка переслідування відбудеться у неділю, 3 грудня, о 15:00 за київським часом.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!