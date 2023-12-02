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Дмитренко пропустить гонку переслідування на Кубку світу в Естерсунді

Жіноча гонка переслідування відбудеться у неділю, 3 грудня
Сьогодні 13:43 242 0
Дмитренко пропустить гонку переслідування на Кубку світу в Естерсунді

Джерело - Суспільне Спорт.

Христина Дмитренко не виступить у гонці переслідування на першому етапі Кубка світу в Естерсунді.

Про це розповів старший тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц.

"Вона вперше на Кубку світу і працює в такому ритмі, тому вирішили дати їй перепочинок перед другим етапом Кубка світу в Гохфільцені", - сказав Зоц.

Єдиною представницею України у персьюті буде Анастасія Меркушина.

Жіноча гонка переслідування відбудеться у неділю, 3 грудня, о 15:00 за київським часом.

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