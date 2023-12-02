Ткаленко та Мандзин виступлять у спринті на Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.
Визначилися склади збірної України на спринтерські гонки Кубка IBU у фінському Контіолахті.
Жіноча гонка розпочнеться сьогодні, 2 грудня, о 11:45, а чоловіча - о 15:30.
Склад жіночої збірної України:
7. Олександра Меркушина
40. Олена Городна
54. Юлія Городна
95. Ксенія Приходько
Склад чоловічої збірної України:
8. Віталій Мандзин
41. Руслан Ткаленко
53. Роман Боровик
73. Дмитро Грущак
99. Богдан Борковський
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!