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Ткаленко та Мандзин виступлять у спринті на Кубку IBU

Жіноча гонка розпочнеться о 11:45, а чоловіча - о 15:30.
Сьогодні 10:40 189 0
Ткаленко та Мандзин виступлять у спринті на Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.

Визначилися склади збірної України на спринтерські гонки Кубка IBU у фінському Контіолахті.

Жіноча гонка розпочнеться сьогодні, 2 грудня, о 11:45, а чоловіча - о 15:30.

Склад жіночої збірної України:

7. Олександра Меркушина
40. Олена Городна
54. Юлія Городна
95. Ксенія Приходько

Склад чоловічої збірної України:

8. Віталій Мандзин
41. Руслан Ткаленко
53. Роман Боровик
73. Дмитро Грущак
99. Богдан Борковський

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