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Меркушина потрапила до заявки України на жіночу індивідуальну гонку на Кубку IBU

На Кубку IBU має розпочати сезон Олена Білосюк
Сьогодні 20:23 398 0
Меркушина потрапила до заявки України на жіночу індивідуальну гонку на Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.

Визначилися склади збірної України на індивідуальні гонки Кубка IBU.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

На Кубку IBU має розпочати сезон Олена Білосюк. Вона не потрапила до заявки на індивідуальну гонку.

Склад жіночої збірної України:

  • 26. Олександра Меркушина
  • 57. Юлія Городна
  • 67. Олена Городна
  • 77. Ксенія Приходько

Склад чоловічої збірної України:

  • 13. Роман Боровик
  • 28. Віталій Мандзин
  • 33 Руслан Ткаленко
  • 73. Богдан Борковський
  • 99. Дмитро Грущак

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