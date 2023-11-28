Більше грошей з бюджету і допомога від IBU: Федерація біатлону України підбила підсумки першого року роботи нового очільника

Джерело - АСЖУ.

У 2024 році у біатлоністів буде більше коштів від держави. Про це на щорічній Конференції Федерації біатлону України повідомив обраний рік тому президент організації Іван Крулько:

"Більш як удвічі збільшено суму фінансування біатлону 2023 року з державного бюджету. Торік фінансування становило 36 мільйонів гривень"

Однак цієї суми все одно не вистачає на забезпечення зборів усіх збірних команд України. Відтак президент ФБУ сподівається, що Міжнародна федерація біатлону IBU продовжить оплачувати українцям учбово-тренувальні збори, як вона це робила упродовж попереднього сезону.

60-річний ювілей та нагороди

Цьогорічна Конференція ФБУ – абсолютна інша, ніж торішня, на якій вирували пристрасті щодо обрання нового президента. Тож з цього ракурсу нинішнє зібрання виглядало б цілком буденним, якби не одне "але": український біатлон святкує своє 60-річчя, а, отже, й Конференція, хоч і 13-та за ліком, але таки ювілейна. Після хвилини мовчання у пам’ять про українців, загиблих у визвольній війні, та вшанування пам’яті одного із засновників Федерації біатлону України, багаторічного віце-президента ФБУ та колишнього тренера національної команди Василя Карленка, який відійшов у засвіти минулого вересня, головуючий Іван Крулько перейшов до вручення почесних нагород. Їх цього дня було чимало – від Кабінету міністрів, Верховної Ради, НОКу та Мінмолодьспорту.

У першу чергу нагородили біатлоністів – вояків ЗСУ Євгена Новіцького, Андрія Богая та Олександра Починка (від Кабміну), тоді – першу олімпійську призерку України Валентину Цербе, іншу видатну біатлоністку Оксану Хвостенко, головного тренера жіночої збірної Миколу Зоца, тренера штатної збірної Олександра Кравченка та тренера юнацької збірної Назарія Бурика (почесними грамотами голови Верховної Ради).

З інших українських біатлонних легенд – Олена Петрова, В’ячеслав Деркач, Надія Бєлова, Тетяна Водоп’янова та Ірина Меркушина отримали подяки НОК, Андрій Дериземля та Ніна Лемеш – почесні грамоти від Мінмолодьспорту. Колишньому президенту ФБУ Володимиру Бринзаку заступник Міністра молоді й спорту вручив "Знак пошани".

Пам’ятна медаль та брендований годинник від ФБУ

Підготувалася до ювілейної дати й сама Федерація. Іван Крулько презентував ювілейну медаль з нагоди 60-річчя, яку отримали зокрема керівники регіональних федерацій, працівники ФБУ, директори спеціалізованих ДЮСШ, тренери-викладачі, представники медіа. Був і цінний подарунок – годинник швейцарського виробництва з брендуванням Федерації біатлону України .

Першому, кому Іван Крулько вручив цей виріб, став його попередник Володимир Бринзак.

До слова, у своєму вітальному слові екс-президент ФБУ зауважив, що спокійний, бо передав свою справу у надійні руки, мовляв український біатлон точно не втратив позицій. Тим часом, президент НОК Вадим Гутцайт отримав з рук очільника українського біатлону тематичний презент – бронзову фігурку стріляючого лижника.

Критика від Гутцайта

Поза тим, Гутцайт у своїй промові казав не лише вітальні слова. Очільник олімпійського спорту нагадав Крульку про наболіле:

"Втрачаєте медалі: за олімпійськими досягненнями фристайл обганяє біатлон. Потрібно потужніше працювати: атлети виступають настільки, наскільки ми їх готуємо. Слід підвищувати рівень тренерської кваліфікації, створити умови для зростання у цьому сегменті – відправляти тренерів на семінари, на змагання, аби навчалися. Одним словом, налаштовуйтеся на подальшу роботу, аби ми разом наближали нову історію майбутніх перемог на Олімпійських іграх".

Іван Крулько парирував одразу ж, зауваживши, що торік державний бюджет забезпечив потреби змагальних команд лише на 50 відсотків, добре що допоміг IBU, а ще Мінмолодьспорт, який очолював тоді саме Гутцайт, тож у такий спосіб, мовляв, вдалося зібрати необхідні кошти, аби підійти до нового сезону "з розумінням, що все виконано".

Підтримка президента IBU

Президент IBU Олле Далін записав відео-звернення до учасників Конференції, яке усі уважно прослухали на початку зібрання. Взагалі ж, цього року бос світового біатлону двічі приїздив в Україну: у березні відвідав Буковель, аби подивитися, як йде будівництво біатлонного стадіону, а у серпні разом з генсеком завітав до Києва. Під час другого візиту Далін, разом з президентом НОКу та тоді ще Міністром спорту Вадимом Гутцайтом, поїхав до Чернігова, де на власні очі побачив руйнування, яких завдали російські окупанти місцевій біатлонній базі. А ще шведський функціонер побував у Бучі, де вів мову про будівництво біатлонного спортивного комплексу. Найбільш знаковий момент для українського біатлону – це той, що швед, як і уся IBU дає чітке розуміння: ані росіян, ані білорусів допущено до змагань не буде "поки не зміняться обставини". Таку позицію хотілося б бачити від усіх міжнародних федерацій, однак наразі це, на жаль, швидше виняток, ніж правило.

Етап Кубка світу в Україні: мрії та реальність

Підтримка Міжнародної спілки біатлоністів та візит Олле Даліна до Буковеля дає надію, що мрії українців про міжнародні змагання у нас вдома мають під собою підґрунтя. Іван Крулько на Конференції запевнив, що роботи з вдосконалення біатлонної арени в Буковелі тривають, і вона має стати місцем, яке зможе у майбутньому прийняти етап Кубка світу. А на зустрічі з Далліном, нагадаємо, українці також заявляли про тверде бажання чемпіонат світу прийняти… Наразі фактом є те, що IBU з увагою ставиться до України, а тому після Перемоги можемо чекати й перших міжнародних стартів.

Президент ФБУ також повідомив, що в Україні з’явилося 2 рефері міжнародної категорії та 6 – національної категорії, а це – важливі кадри для проведення міжнародних змагань, про які мріють українці. До слова, Комітет суддів ФБУ очолив Ігор Ярмош.

Поповнення у біатлонній родині

З адміністративних новинок – у Федерації біатлону з’явилося нове регіональне представництво. На Конференції було задоволено клопотання Вінницької регіональної федерації біатлону, яку, таким чином, включили до ФБУ. Очолює осередок колишній заступник Міністра юстиції Віталій Василик.

Під час доповіді Івана Крулька, яку цілком можна вважати звітом за перший рік його роботи, очільник ФБУ озвучив кілька цікавих фактів, про які варто сказати окремо. Перш за все президент ФБУ відзначив, що у році, який минає, національні команди України взяли участь у всіх змаганнях, а це у воєнний час уже є приводом для позитиву.

Сподівання на прогрес команди

"Команда здатна показувати високі результати – впевнений. Дуже важливий показник – це 11 медалей, здобутих українцями на літньому чемпіонаті світу (подіум юніорів, перший світовий чемпіонський титул Тараса Лесюка). Перед стартом цього сезону контрольні гонки виграли Денис Насико та Антон Дудченко, випередивши фінських біатлоністів. Сприймаю це оптимістично – не завжди на цей час у нас були позитивні результати, – резюмував Іван Крулько.

Психолог у збірній

Очільник біатлону також наголосив на тому, що у команді змінили підхід у роботі з атлетами, запровадивши посаду психологу. Кандидат психологічних наук Марина Мосьпан має чималий досвід, консультуючи спортсменів з різних видів спорту – футболу, баскетболу, тенісу, фігурного катання, боротьби, боксу, легкої атлетики. Тепер допомагає й біатлоністам.

Премії від нового керівника

Відтепер біатлоністи отримують від Федерації біатлону грошові винагороди: атлети, які принесли Україні медалі, отримали премії наприкінці сезону, під час національного чемпіонату. Також Іван Крулько підтвердив інформацію про запровадження анонсованої рік тому програми перших тренерів: як тільки спортсмен потрапляє до юнацької команди, ФБУ укладає з його з першим тренером довічний контракт. Спочатку наставник отримує одноразову премію, а потім – щоразу 10 відсотків від призових, які здобуде його вихованець (при цьому президент ФБУ наголосив, що ці 10 відсотків не будуть вилучені з премії самого атлета).

Урок біатлону

Очільник біатлону повідомив, що у 14 загальноосвітніх школах Тернопільщини та Волині запроваджено урок біатлону. Саме таким чином ФБУ планує шукати нових талантів у дитячому та юному віці: селекціонери приїжджатимуть на шкільні змагання, запрошуватимуть талановитих юнаків та дівчат до ДЮСШ, у відділення біатлону. Відтак впровадження уроків біатлону у школах – одне з пріоритетних завдань ФБУ. Щоправда, головне питання для розширення цієї програми – матеріально-технічне забезпечення, а саме наявність пневматичних гвинтівок, а їх якрах катастрофічно бракує. Тут ФБУ також розраховує на допомогу IBU.

Про збір коштів на відбудову Чернігівської бази

QR-code під час відео-трансляцій біатлону допомагає збирати кошти на відбудову Чернігівської біатлонної бази, але поки не так інтенсивно. Наразі зібрано не дуже багато – 230 тисяч гривень, однак, як запевнив Іван Крулько, вони лежать на рахунку саме для цієї мети й фонд для збору коштів створено. А, тим часом, ФБУ залагодила юридичні питання, щоби перейти до проектування відбудови чернігівської бази.

Затвердження Статуту

Найважливіше юридичне рішення цьогорічної Конференції ФБУ – затвердження оновленого Статуту організації. Статутну комісію очолював голова Федерації біатлону Києва, юрист за фахом Андрій Балашов. Іван Крулько озвучив три причини, за якими слід було переглянути й затвердити Статут:

Приведення у відповідність до законодавства України; Приведення у відповідність до Статуту IBU; Зробити Статут таким, щоби його затвердив Мінюст.

Учасники Конференції отримали оновлений Статут заздалегідь. На засіданні один з делегатів запропонував внести три правки, які робоча комісія прийняла, а Конференція схвалила оновлений Статут одноголосно.

Після цього ще проголосували про припинення функціональних повноважень в організації екс-президента ФБУ Володимира Бринзака, право підпису якого передали новому виконавчому директору ФБУ Артуру Горіну.

Інформаційні нововведення

На Конференції Іван Крулько також повідомив, що ФБУ запускає офіційний сайт – biathlon.org.ua, також призначено прес-секретаря ФБУ Анастасію Гусарєву. Сайт уже працює, але видно, що він потребує серйозного доопрацювання. Зокрема, президент ФБУ пообіцяв, що на офіційній сторінці організації можна буде переглядати відео-трансляцію етапів Кубка світу – безпосередньо, а не за посиланням.

На завершення засідання Іван Крулько висловив стриманий оптимізм щодо стартових гонок сезону: нові керівники Федерації очікують, що виконана підготовка до сезону дасть плоди.

Олександр Гливинський , член АСЖУ та AIPS

Фото - Дмитра Байди, Дмитра Євенка, Володимира Могильняка, НОК України та Валентини Цербе