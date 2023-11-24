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Визначилися склади збірної України на стартові гонки Кубка світу

Сьогодні 14:21 145 0
Визначилися склади збірної України на стартові гонки Кубка світу

Джерело - Суспільне Спорт.

Збірна України визначилася зі складом на стартові гонки Кубка світу з біатлону 2023/24 в Естерсунді, які відбудуться 25 листопада.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

Початок одиночної змішаної естафети – о 13:30.

Початок змішаної естафети – о 15:50.

Одиночна змішана естафета:

Артем Тищенко
Анастасія Меркушина

Змішана естафета:

Артем Прима
Антон Дудченко
Ірина Петренко
Христина Дмитренко

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