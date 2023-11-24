Визначилися склади збірної України на стартові гонки Кубка світу

Джерело - Суспільне Спорт.
Збірна України визначилася зі складом на стартові гонки Кубка світу з біатлону 2023/24 в Естерсунді, які відбудуться 25 листопада.
Про це повідомляє Суспільне спорт.
Початок одиночної змішаної естафети – о 13:30.
Початок змішаної естафети – о 15:50.
Одиночна змішана естафета:
Артем Тищенко
Анастасія Меркушина
Змішана естафета:
Артем Прима
Антон Дудченко
Ірина Петренко
Христина Дмитренко
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