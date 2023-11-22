Швейцарія, Чехія та Фінляндія назвали склад на перший етап Кубка світу

Джерело - suspilne.media.
Збірні Швейцарії, Чехії та Фінляндії з біатлону назвали склад на перший етап Кубка світу у сезоні 2023/24.
Змагання стартують змішаними естафетами у шведському Естерсунді в суботу, 25 листопада.
Склад збірної Швейцарії:
Чоловіки: Жеремі Фінелло, Ніклас Хартверг, Себастьян Сталдер, Йоша Буркгальтер, Гіон Сталдер
Жінки: Емі Басерга, Лєна Хеккі-Гросс, Аїта Гаспрін, Лєя Майєрн, Еліза Гаспарін
Склад збірної Чехії:
Чоловіки: Якуб Ствртєцкі, Міхал Крчмарж, Йонас Маречек, Адам Вацлавік, Мікулаш Карлік
Жінки: Люція Харватова, Маркета Давідова, Джесіка Їслова, Тереза Воборнікова, Тереза Вінкларкова
Склад збірної Фінляндії:
Чоловіки: Оллі Хіденсало, Туомас Хар'юла, Теро Сеппяля, Отто Інвеніус та Яакко Олаві Ранта
Жінки: Суві Мінкіннен, Еріка Янкя, Інка Хямяляйнен, Кайса Керянен та Соня Лейнамо
Раніше визначився склад чоловічої збірної України на перший етап Кубка світу та Кубка IBU.