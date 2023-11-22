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Прима – про смерть Лисюка: Не пробачимо, не забудемо й****у русню

Сьогодні 14:51 307 0
Прима – про смерть Лисюка: Не пробачимо, не забудемо й****у русню

Джерело - Чемпіон.

Український біатлоніст Артем Прима відреагував на смерть кікбоксера Сергія Лисюка, який помер у реанімації після того, як підірвався на міні.

Про це він написав у інстаграмі й додав реквізити для допомоги родині.

"Вічна пам’ять герою. Не пробачимо, не забудемо й****у русню. Підтримаємо сім’ю Артема. У нього залишилися дружина та син, який так і не дочекався тата з війни", – написав Прима.

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