Збірна Італії оприлюднила склад на перший етап Кубка світу з біатлону

Одна дебютантка та повернення Гофера

Джерело - Суспільне Спорт.

Збірна Італії назвала склад на перший етап Кубка світу 2023/24 з біатлону в Естерсунді.

Заявку команди наводить офіційний сайт Італійської федерації зимових видів спорту.

Склад Італії на перший етап Кубка світу 2023/24: що потрібно знати

Доротея Вірер та Ліза Віттоцці очікувано очолили заявку Італії на етап в Естерсунді. При цьому Вірер у понеділок, 20 листопада, повідомила в соцмережах, що у неї висока температура - 39.

До складу жіночої збірної потрапила одна дебютантка - 23-річна Беатріс Трабуккі.

Натомість до заявки чоловічої команди повернувся її багаторічний лідер Лукас Гофер, який пропустив минулий сезон Кубка світу через травми.

На старті змагального року Італія має квоту у шість біатлоністок та п'ять біатлоністів на особисті гонки.

Хто увійшов до складу Італії на перший етап Кубка світу