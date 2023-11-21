Збірна Італії оприлюднила склад на перший етап Кубка світу з біатлону

Джерело - Суспільне Спорт.
Збірна Італії назвала склад на перший етап Кубка світу 2023/24 з біатлону в Естерсунді.
Заявку команди наводить офіційний сайт Італійської федерації зимових видів спорту.
Склад Італії на перший етап Кубка світу 2023/24: що потрібно знати
Доротея Вірер та Ліза Віттоцці очікувано очолили заявку Італії на етап в Естерсунді. При цьому Вірер у понеділок, 20 листопада, повідомила в соцмережах, що у неї висока температура - 39.
До складу жіночої збірної потрапила одна дебютантка - 23-річна Беатріс Трабуккі.
Натомість до заявки чоловічої команди повернувся її багаторічний лідер Лукас Гофер, який пропустив минулий сезон Кубка світу через травми.
На старті змагального року Італія має квоту у шість біатлоністок та п'ять біатлоністів на особисті гонки.
Хто увійшов до складу Італії на перший етап Кубка світу
- Жінки: Доротея Вірер (№2 минулого сезону), Ліза Віттоцці (№3), Самуела Комола (№37), Ребекка Пасслер (№39), Ханна Аухенталлер (№57), Беатріс Трабуккі (дебютантка)
- Чоловіки: Томмазо Джакомель (№12), Дідьє Біона (№46), Патрік Браунгофер (№54), Елія Дзені (№94), Лукас Гофер (пропустив сезон).