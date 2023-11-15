Підручний: Україна й український спорт більше ніколи не будуть такими

Підручний розповів про важливість реформ в українському спорті

Український спорт зміниться після перемоги у війні з росією.

Про це розповів український біатлоніст Дмитро Підручний.

"Мені складно сказати, яким він буде. Спершу потрібно перемогти. Сумнівів у перемозі я не маю, але питання в тому, коли саме це станеться. Лише після перемоги ми зможемо говорити про певні кардинальні зміни.

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Україна й український спорт більше ніколи не будуть такими, як до 24 лютого. Спорт також потребує реформ та нововведень, тому, думаю, на нас чекає багато позитивних змін", – сказав Підручний.

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