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У президента ФБУ знайшли зв'язки з готельним бізнесом на Закарпатті

Іван Крулько був серед тих депутатів, які не підтримали відкриття декларацій
Сьогодні 11:20 179 0
У президента ФБУ знайшли зв'язки з готельним бізнесом на Закарпатті

Джерело - Bihus.Info.

Президент Федерації біатлону України та народний депутат від Батьківщини Іван Крулько має зв'язки з готельно-ресторанним комплексом Apartel, який відкрився після повномасштабного вторгнення росії.

Про це повідомляє Bihus.Info.

У червні 2023-го Крулько був присутній на відкритті приватного готельно-ресторанного комплексу Apartel Uzhhorod.

У відкритті також брав участь Василь Крулько – молодший брат нардепа, депутат Закарпатської обласної ради від Батьківщини з 2020 року.

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Василь згадував себе серед партнерів у цьому бізнесі, але жоден з них не фігурує у ньому юридично і не декларував цей бізнес.

Іван Крулько був серед тих депутатів, які не підтримали відкриття реєстру електронних майнових декларацій. Він пояснив своє небажання голосувати міркуваннями безпеки під час війни.

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