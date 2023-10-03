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Санітра: Третій сезон поспіль маємо проблеми зі складом команди

Сьогодні 17:10 137 0
Санітра: Третій сезон поспіль маємо проблеми зі складом команди
#Юрай Санітра

Джерело - Суспільне Спорт.

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра має проблеми зі складом команди на наступний сезон.

Про це заявив сам фахівець.

"Що стосується складу команди, то, на жаль, третій сезон поспіль маємо проблеми. Три роки тому ми боролися з ковідом, минулого року в Дмитра Підручного були проблеми з коліном, зараз – рука.

На цей момент можу сказати, що 100% ми будемо в не найсильнішому складі стартувати на першому Кубку світу в Естерсунді.

Стан Підручного покращується. Ми зробили під нього спеціальну програму – у жовтні він готуватиметься у Сянках, у листопаді приїде на вкатку в Обертілліах.

Якщо все буде за планом, сподіваюся, він зможе взяти участь на другому етапі Кубка світу. Це лише наше бажання, усе буде залежати від того, як відбуватиметься відновлення після цієї травми", - сказав Санітра.

Старт нового біатлонного сезону відбудеться 25 листопада.

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