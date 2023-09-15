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Екстренеру збірної Білорусі з біатлону збільшили термін ув'язнення

Йому також призначили штраф у розмірі 600 базових величин
Сьогодні 12:01 315 0
Екстренеру збірної Білорусі з біатлону збільшили термін ув'язнення

Джерело - by.tribuna.com.

Колишньому тренеру-масажисту збірної Білорусі з біатлону Миколі Василевичу збільшили термін ув'язнення до 9,5 року колонії.

Про це повідомляє by.tribuna.com.

6 червня Василевича засудили до шести років колонії за "фінансування екстремістського формування". У липні над Василевичем відбувся другий суд у справі про "фінансування терористичної діяльності".

1 вересня перший вирок набрав законної сили, тому при винесенні другого Василевич вважався вже раніше засудженим. Йому також призначили штраф у розмірі 600 базових величин (22 200 білоруських рублів – приблизно 325 тисяч грн).

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