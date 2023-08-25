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Блашко фінішувала 7-ю у фіналі суперспринту чемпіонату світу

П'ять українок змагалися у фіналі літнього ЧС з біатлону у суперспринті
Сьогодні 14:13 159 0
Блашко фінішувала 7-ю у фіналі суперспринту чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Німкеня Маріон Візенсартер виграла суперспринт на чемпіонаті світу з літнього біатлону у словацькому Брезно-Осрблі.

У трійці фінішували естонка Туулі Томінгас та Ліза Марія Шпарк з Німеччини.

Найкращою серед українок стала Дарія Блашко, вона показала 7-й результат.

Чемпіонат світу з літнього біатлону
Брезно-Осрблі, Словаччина
Суперспринт, Фінал
25 серпня
1. Маріон Візенсартер (Німеччина) - 23.13,4 (1+1+0+0)
2. Туулі Томінгас (Естонія) - 9,8 (1+0+2+1)
3. Ліза Марія Шпарк (Німеччина) - 15,4 (1+0+0+0)
...
7. Дарія Блашко (Україна) - 36,7 (1+1+1+0)
14. Христина Дмитренко (Україна) - 54,6
16. Юлія Джима (Україна) - 1.07,8 (1+0+1+1)
18. Анна Кривонос (Україна) - 2.04,7 (0+1+1+2)
22. Любов Кип’яченкова (Україна) - 2.30,2 (1+1+3+3)
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