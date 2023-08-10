IBU не планує повертати росіян на змагання

Міжнародний союз біатлоністів відмовився допускати росіян до міжнародних змагань.

Про це розповів голова російського біатлону віктор майгуров.

"Не йдеться навіть про нейтральний статус. Перспективи повернення такі самі, як у інших федерацій. Наш олімпійський комітет, міністерство спорту і держава загалом націлені на те, щоб якнайшвидше наших спортсменів допустили без будь-яких обмежень, тому що з боку ОКР, Мінспорту і російських спортсменів не було порушень", - розповів майгуров.