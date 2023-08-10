IBU не планує повертати росіян на змагання

Джерело - isport.ua.
Міжнародний союз біатлоністів відмовився допускати росіян до міжнародних змагань.
Про це розповів голова російського біатлону віктор майгуров.
"Не йдеться навіть про нейтральний статус. Перспективи повернення такі самі, як у інших федерацій. Наш олімпійський комітет, міністерство спорту і держава загалом націлені на те, щоб якнайшвидше наших спортсменів допустили без будь-яких обмежень, тому що з боку ОКР, Мінспорту і російських спортсменів не було порушень", - розповів майгуров.
IBU відсторонив росіян ще в березні минулого року і відтоді не робив жодних поблажок.
Раніше повідомлялося, що IBU заборонив фтор з сезону-2023/24.