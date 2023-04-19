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Санітра - єдиний головний тренер чоловічої збірної України

Санітра куруватиме процесом розвитку усього чоловічого біатлону.
Сьогодні 22:39 102 0
Санітра - єдиний головний тренер чоловічої збірної України
#Юрай Санітра

Джерело - suspilne.media.

Юрая Санітру призначено єдиним головним тренером збірної, який працюватиме з колективами "А", "Б" та юніорською командою.

Про це повідомив президент Федерації біатлону України Іван Крульк

"Санітра відповідальний не лише за команду "А" чоловічу, але й команду "Б" та юніорів. Усі працюють під його керівництвом і за його планом. І всі тренери розуміють, що вони не є автономними, є головний тренер, задачі якого повинні виконувати і так має відбуватися тренувальний процес.

Ті, хто в нас юніори, вони мусять розуміти свою перспективу, а головний тренер - бачити їх через тренерів, спілкуючись про їхні кондиції, можливості і залучати до головної команди", – сказав Крулько.

Старшим тренером чоловічої команди "Б" буде Олександр Кравченко.

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