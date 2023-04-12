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Джима та Білосюк готуватимуться до сезону окремо від збірної

Усього у складі жіночої збірної України буде 12 біатлоністок
Сьогодні 14:19 245 0
Джима та Білосюк готуватимуться до сезону окремо від збірної
#Юлія Джима, #Олена Підгрушна

Джерело - Суспільне Спорт.

Стало відомо, в якому складі жіноча збірна України з біатлону буде готуватися до нового сезону.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

Під час підготовки до нового сезону у жіночій збірній України не буде розподілу на команди А та Б - команди тренуватимуться разом. 

До складу команди повернеться Дар'я Блашко, яка минулий сезон працювала під керівництвом Юрая Санітри.

Юлія Джима готуватиметься до сезону з чоловічою збірною. Також окремо від команди буде проходити підготовку Олена Білосюк - у складі чоловічої команди Б під керівництвом Олександра Кравченка.

Усього у складі жіночої збірної України буде 12 біатлоністок.

Нагадаємо, старшим тренером жіночої збірної України з біатлону стане Микола Зоц.

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