Головне
Світоліна з поразки стартувала на турнірі у Чарльстоні
Сьогодні 08:10 660
Алієв очолить УАФ, Селезньов позмагається з Усиком та ще 2 інсайди, які слід очікувати від Циганика
Сьогодні 19:57 51
Ґрема Поттера звільнено: що це означає для Челсі та Михайла Мудрика
Сьогодні 13:41 821
Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі
Сьогодні 12:17 2944
Саленко назвав найкращу кандидатуру на посаду тренера збірної України
Сьогодні 11:45 3410
Усик назвав свого наступного суперника
Сьогодні 10:12 887
Брюгге виставить на трансфер Яремчука
Сьогодні 08:44 422
Калініна поступилась на старті турніру у Чарльстоні
Сьогодні 08:25 334
Евертон з Миколенком вирвав нічию в Тоттенгема у 29 турі АПЛ
Вчора 23:56 533
Верняєв повернувся до складу збірної України зі спортивної гімнастики
Вчора 22:59 353
Прямі трансляції

Президент ФБУ: На відновлення інфраструктури зібрано близько трьохсот тисяч

Крулько розповів, як просувається збір коштів на відновлення біатлонної бази у Чернігові
Сьогодні 18:40 200 0
Президент ФБУ: На відновлення інфраструктури зібрано близько трьохсот тисяч

Джерело - Суспільне Спорт.

На відновлення біатлонної бази в Чернігові, яку зруйнували війська рф, вже зібрано близько трьохсот тисяч.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Іван Крулько.

"Я вдячний, що Суспільне підтримало нашу ініціативу і відповідний фонд відбудови інфраструктури біатлону розпочав свою роботу. Але там зібрана сума вона невелика - це близько трьохсот тисяч.

Нічого, ми працюватимемо. Зараз дуже активно ведуться роботи з приводу оформлення всієї документації. Після цього буде оголошений тендер на проєктування, і далі ми зможемо відбудовувати. Головне, що є розуміння, що ця база може бути відбудована з коштів державного бюджету України, з відповідною агенцією, яка займатиметься відновленням інфраструктури.

Процес просунеться, коли ми пройдемо бюрократичні перешкоди. Їх дуже багато. Коли ми почали розбиратися в документах, то там виявилися три власники землі на одній території.

Траси - це комунальне майно, земля між ними – Академія аграрних наук, а саме Інститут садівництва, який нині переданий до Фонду державного майна. А третій власник - це Центр олімпійської підготовки. Треба все зібрати до одного власника і потім рухатись далі. Саме так. І це ми робимо", - сказав Крулько.

Раніше росіяни знищили школу, у якій навчався Дудченко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Челсі - Ліверпуль: де дивитися матч АПЛ Челсі - Ліверпуль: де дивитися матч АПЛ 944
Одноклубник Миколенка шаленим дальнім ударом вирвав нічию в матчі з Тоттенгемом - ВІДЕО Одноклубник Миколенка шаленим дальнім ударом вирвав нічию в матчі з Тоттенгемом - ВІДЕО 2754
Арсенал готовий включити Зінченка до угоди по трансферу новачка Арсенал готовий включити Зінченка до угоди по трансферу новачка 1073
Саленко назвав найкращу кандидатуру на посаду тренера збірної України Саленко назвав найкращу кандидатуру на посаду тренера збірної України 3410
Усик назвав свого наступного суперника Усик назвав свого наступного суперника 887
Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі 2944
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 109608
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 10031
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 23956
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 16839
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 13367
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 34051 1