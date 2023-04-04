Президент ФБУ: На відновлення інфраструктури зібрано близько трьохсот тисяч

На відновлення біатлонної бази в Чернігові, яку зруйнували війська рф, вже зібрано близько трьохсот тисяч.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Іван Крулько.

"Я вдячний, що Суспільне підтримало нашу ініціативу і відповідний фонд відбудови інфраструктури біатлону розпочав свою роботу. Але там зібрана сума вона невелика - це близько трьохсот тисяч.

Нічого, ми працюватимемо. Зараз дуже активно ведуться роботи з приводу оформлення всієї документації. Після цього буде оголошений тендер на проєктування, і далі ми зможемо відбудовувати. Головне, що є розуміння, що ця база може бути відбудована з коштів державного бюджету України, з відповідною агенцією, яка займатиметься відновленням інфраструктури.

Процес просунеться, коли ми пройдемо бюрократичні перешкоди. Їх дуже багато. Коли ми почали розбиратися в документах, то там виявилися три власники землі на одній території.

Траси - це комунальне майно, земля між ними – Академія аграрних наук, а саме Інститут садівництва, який нині переданий до Фонду державного майна. А третій власник - це Центр олімпійської підготовки. Треба все зібрати до одного власника і потім рухатись далі. Саме так. І це ми робимо", - сказав Крулько.