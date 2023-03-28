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Президент IBU: Питання про повернення росіян та білорусів навіть не розглядаємо

Сьогодні 14:10 82 0
Олле Далін розповів про можливе повернення росіян і білорусів до міжнародних змагань.
Президент IBU: Питання про повернення росіян та білорусів навіть не розглядаємо

Джерело - suspilne.media.

Рішення IBU про допуск росіян та білорусів до змагань залежатиме від ситуації з війною в Україні.

Про це розповів президент Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Олле Далін.

"Все залежить від того, як зміниться ситуація тут із війною. Є рішення конгресу дотримуватися відсторонення, допоки ситуація не зміниться.

Питання про повернення ми навіть не розглядаємо зараз. Зараз із ними є неофіційні контакти. Це природньо, що вони хочуть повернутися", - сказав Далін.

Раніше росіяни знищили школу, у якій навчався Дудченко.

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