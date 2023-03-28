Президент IBU: Питання про повернення росіян та білорусів навіть не розглядаємо

Рішення IBU про допуск росіян та білорусів до змагань залежатиме від ситуації з війною в Україні.

Про це розповів президент Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Олле Далін.

"Все залежить від того, як зміниться ситуація тут із війною. Є рішення конгресу дотримуватися відсторонення, допоки ситуація не зміниться.

Питання про повернення ми навіть не розглядаємо зараз. Зараз із ними є неофіційні контакти. Це природньо, що вони хочуть повернутися", - сказав Далін.