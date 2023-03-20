Головне
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер
Сьогодні 12:58 829 2
Харизма, комунікабельність, але й непорозуміння: як скандалить Ігор Йовичевич
Сьогодні 14:15 990
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції
Сьогодні 13:22 45831
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців
Сьогодні 12:57 1051
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі
Сьогодні 11:54 1730 2
Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди
Сьогодні 10:08 275370
Збірна України програла Іспанії та стала срібним призером Євро-2023
Вчора 22:47 8721
Рух звільнив головного тренера
Вчора 18:09 1217
Шахтар впевнено переграв Рух у 18 турі УПЛ
Вчора 16:58 684
Котовський став другим у загальному заліку Кубка світу з лижної акробатики
Вчора 16:39 470
Прямі трансляції

Санітра: Плануємо, що вся команда А виступить на чемпіонаті України

Сьогодні 15:10 167 0
Юрай Санітра прокоментував плани команди
Санітра: Плануємо, що вся команда А виступить на чемпіонаті України
#Юрай Санітра

Джерело - suspilne.media.

Чоловіча команда А має у повному складі виступити на чемпіонаті України.

Про це розповів головний тренер команди Юрай Санітра.

"Складно зараз буде спортсменам, адже ми (19 березня) вирушаємо з Осло одразу до Буковеля, де плануємо, що всі члени команди "А" стартуватимуть на чемпіонаті України.

Декого ще чекають армійські старти у Швеції. Важко зараз сказати, хто і як повернеться додому, у якому стані.

Щодо складу команд "А" і "Б", то я теж планую їхати на чемпіонат України, із керівництвом федерації потрібно обговорити багато питань щодо наступного сезону.

Далі вже буду планувати, коли будуть затверджені правила, за якими будемо працювати наступного сезону", - сказав Санітра.

Нагадаємо, Україна вперше в історії завершила сезон КС без нагород.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції 45831
Марсель Маліновського здолав Реймс, ПСЖ поступився Ренну: результати матчів 28 туру Ліги 1 Марсель Маліновського здолав Реймс, ПСЖ поступився Ренну: результати матчів 28 туру Ліги 1 2080
Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 15967
Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди 275370
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі 1730 2
Збірна України програла Іспанії та стала срібним призером Євро-2023 Збірна України програла Іспанії та стала срібним призером Євро-2023 8721
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 686
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 41355
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 32756 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 8874
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 5885 2
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 22345