Санітра: Плануємо, що вся команда А виступить на чемпіонаті України

Чоловіча команда А має у повному складі виступити на чемпіонаті України.

Про це розповів головний тренер команди Юрай Санітра.

"Складно зараз буде спортсменам, адже ми (19 березня) вирушаємо з Осло одразу до Буковеля, де плануємо, що всі члени команди "А" стартуватимуть на чемпіонаті України.

Декого ще чекають армійські старти у Швеції. Важко зараз сказати, хто і як повернеться додому, у якому стані.

Щодо складу команд "А" і "Б", то я теж планую їхати на чемпіонат України, із керівництвом федерації потрібно обговорити багато питань щодо наступного сезону.

Далі вже буду планувати, коли будуть затверджені правила, за якими будемо працювати наступного сезону", - сказав Санітра.