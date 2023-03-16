Став відомий склад збірної України на спринт Кубка світу у Гольменколлені

Стартлист жіночого спринту на етапі Кубка світ

Джерело - Чемпіон.

Став відомий склад збірної України на спринт у норвезькому Гольменколлені в рамках 9-го етапу Кубка світу з біатлону сезону-2022/23.

У жіночій спринтерській гонці виступлять всі п'ять біатлоністок, яких взяли на етап у Голменколлен. До першої стартової групи увійшла Олена Білосюк, вона розпочне гонку під 12-м номером, у другій - Юлія Джима та Анастасія Меркушина, які отримали 38-й та 48-й стартові номери відповідно.

Дар'я Блашко у третій групі (75-й номер), а Любов Кип'яченкова розпочне гонку передостанньою - 103-й.

Стартлист жіночого спринту в Голменколлені:

12. Олена Білосюк

38. Юлія Джима

48. Анастасія Меркушина

75. Дар'я Блашко

103. Любов Кип'яченкова

Гонка відбудеться 17 березня. Початок о 16:20.