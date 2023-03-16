Головне
Феєнорд - Шахтар 3:0. ОНЛАЙН - Ліга Європи
Сьогодні 20:50 5177
Шахтар розгромно програє Феєнорду після першого тайму в Лізі Європи, дублем відзначився Кокджу
Сьогодні 20:42 91
Шахтар пропускає вдруге на 24-й хвилині матчу з Феєнордом
Сьогодні 20:34 183
Шахтар пропускає від Феєнорда вже на 9-й хвилині матчу
Сьогодні 20:09 593
Шахтар назвав склад на матч з Феєнордом
Сьогодні 18:35 631
Збірна Англії назвала заявку на матч з Україною
Сьогодні 16:27 773
Мудрик подорожчав на 20 млн євро, Зінченко - оцінюється в 40 млн
Сьогодні 15:58 4246 1
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Сьогодні 12:25 11989
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Сьогодні 12:24 23886 2
Інфантіно переобрали на посаду президента ФІФА
Сьогодні 11:24 350
Прямі трансляції

Став відомий склад збірної України на спринт Кубка світу у Гольменколлені

Сьогодні 20:40 96 0
Стартлист жіночого спринту на етапі Кубка світ
Став відомий склад збірної України на спринт Кубка світу у Гольменколлені

Джерело - Чемпіон.

Став відомий склад збірної України на спринт у норвезькому Гольменколлені в рамках 9-го етапу Кубка світу з біатлону сезону-2022/23.

У жіночій спринтерській гонці виступлять всі п'ять біатлоністок, яких взяли на етап у Голменколлен. До першої стартової групи увійшла Олена Білосюк, вона розпочне гонку під 12-м номером, у другій - Юлія Джима та Анастасія Меркушина, які отримали 38-й та 48-й стартові номери відповідно.

Дар'я Блашко у третій групі (75-й номер), а Любов Кип'яченкова розпочне гонку передостанньою - 103-й.

Стартлист жіночого спринту в Голменколлені:

12. Олена Білосюк

38. Юлія Джима

48. Анастасія Меркушина

75. Дар'я Блашко

103. Любов Кип'яченкова

Гонка відбудеться 17 березня. Початок о 16:20.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 11989
Феєнорд - Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги Європи Феєнорд - Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 7275
Нападник Гента Орбан оформив шалений хет-трик за 3 хвилини в матчі Ліги конференцій - ВІДЕО Нападник Гента Орбан оформив шалений хет-трик за 3 хвилини в матчі Ліги конференцій - ВІДЕО 3045
Мудрик подорожчав на 20 млн євро, Зінченко - оцінюється в 40 млн Мудрик подорожчав на 20 млн євро, Зінченко - оцінюється в 40 млн 4246 1
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 23886 2
Феєнорд - Шахтар 3:0. ОНЛАЙН - Ліга Європи Феєнорд - Шахтар 3:0. ОНЛАЙН - Ліга Європи 5177
Рекомендуємо
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 22251
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 19299
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 6037
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 37564 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 28233
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 644