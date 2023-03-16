Став відомий склад збірної України на спринт Кубка світу у Гольменколлені

Джерело - Чемпіон.
Став відомий склад збірної України на спринт у норвезькому Гольменколлені в рамках 9-го етапу Кубка світу з біатлону сезону-2022/23.
У жіночій спринтерській гонці виступлять всі п'ять біатлоністок, яких взяли на етап у Голменколлен. До першої стартової групи увійшла Олена Білосюк, вона розпочне гонку під 12-м номером, у другій - Юлія Джима та Анастасія Меркушина, які отримали 38-й та 48-й стартові номери відповідно.
Дар'я Блашко у третій групі (75-й номер), а Любов Кип'яченкова розпочне гонку передостанньою - 103-й.
Стартлист жіночого спринту в Голменколлені:
12. Олена Білосюк
38. Юлія Джима
48. Анастасія Меркушина
75. Дар'я Блашко
103. Любов Кип'яченкова
Гонка відбудеться 17 березня. Початок о 16:20.