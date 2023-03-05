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Олександра Меркушина здобула бронзову медаль на юніорському чемпіонаті світу

Сьогодні 12:09 203 0
Олександра Меркушина здобула бронзову медаль на юніорському чемпіонаті світу
#Олександра Меркушина

Джерело - Чемпіон.

У казахстанському Щучинську українка Олександра Меркушина завоювала бронзову медаль на юніорському чемпіонаті світу-2023 з біатлону.

Українка в індивідуальній гонці зробила три промахи. Також непогано виступила Олена Городна, яка з одним неточним пострілом посіла 7 місце.

Ще дві представниці України Ксенія Приходько та Марія Голоборода мали значні проблеми на вогневих рубежах і, як наслідок, не зуміли потрапити до 40-ка найкращих.

Чемпіонкою світу стала німкеня Юлія Кінк, якій не підкорилися дві мішені. Срібну медаль виграла Алесіа Лаагер зі Швейцарії, у неї один промах.

Юніорський чемпіонат світу-2023 з біатлону
Індивідуальна гонка, дівчата
5 березня
  • 1.  Юлія Кінк (1+0+0+1) 32:23,8
  • 2.  Алессіа Лаагер (1+0+0+0) +59,8
  • 3.  Олександра Меркушина (1+1+1+0) +1:10,2
  • ...
  • 7.  Олена Городна (0+1+0+0) +1:33,5
  • 46.  Ксенія Приходько (2+1+2+1) +6:40,7
  • 54.  Марія Голоборода (1+3+0+1) +7:49,9

Нагадаємо збірна України фінішувала сьомою у змішаній естафеті на етапі Кубка IBU у Кенморі.

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