Джерело - Чемпіон.
У казахстанському Щучинську українка Олександра Меркушина завоювала бронзову медаль на юніорському чемпіонаті світу-2023 з біатлону.
Українка в індивідуальній гонці зробила три промахи. Також непогано виступила Олена Городна, яка з одним неточним пострілом посіла 7 місце.
Ще дві представниці України Ксенія Приходько та Марія Голоборода мали значні проблеми на вогневих рубежах і, як наслідок, не зуміли потрапити до 40-ка найкращих.
Чемпіонкою світу стала німкеня Юлія Кінк, якій не підкорилися дві мішені. Срібну медаль виграла Алесіа Лаагер зі Швейцарії, у неї один промах.
Юніорський чемпіонат світу-2023 з біатлону
Індивідуальна гонка, дівчата
5 березня
- 1. Юлія Кінк (1+0+0+1) 32:23,8
- 2. Алессіа Лаагер (1+0+0+0) +59,8
- 3. Олександра Меркушина (1+1+1+0) +1:10,2
- ...
- 7. Олена Городна (0+1+0+0) +1:33,5
- 46. Ксенія Приходько (2+1+2+1) +6:40,7
- 54. Марія Голоборода (1+3+0+1) +7:49,9
Нагадаємо збірна України фінішувала сьомою у змішаній естафеті на етапі Кубка IBU у Кенморі.