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Жіночий персьют у Нове Место: огляд гонки 7 етапу Кубка світу

Сьогодні 09:54 92 0
Джима фінішувала 13-ою у гонці
Жіночий персьют у Нове Место: огляд гонки 7 етапу Кубка світу
#Анастасія Меркушина, #Дар'я Блашко, #Юлія Джима

Джерело - Чемпіон.

Норвезька біатлоністка Марте Ольсбу-Рейселанн виграла гонку переслідування в рамках 7-го етапу Кубка світу у Нове Место.

Найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка  закрила всі мішені на останньому вогневому рубежі, піднявшись на 13-е місце. Анастасія Меркушина та Дар'я Блашко відповідно фінішували 26-ою та 55-ою.

Кубок світу 2022/23
Нове Место, Чехія
Жінки, Гонка переслідування
04 березня 
1. Марте Олсбю Ройзелланн (Норвегія, 0+1+0+0) 29:22.7
2. Інгрід Тандреволл (Норвегія, 1+0+0+0) +2.2
3. Анаїс Шевальє-Буше (Франція, 0+0+0+0) +15.3
4. Жюлія Сімон (Франція, 0+1+0+1) +53.0
5. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+1+1) +1:09.6
6. Деніз Геррманн-Вік (Німеччина, 0+1+2+0) +1:09.6
...
13. Юлія Джима (Україна, 2+0+0+0) +2:07.7
26. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0+0+0) +2:56.0
55. Дар'я Блашко (Україна, 1+0+1+3) +6:16.0
Олена Білосюк (Україна) - не стартувала
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