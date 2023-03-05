Джима фінішувала 13-ою у гонці

Джерело - Чемпіон.

Норвезька біатлоністка Марте Ольсбу-Рейселанн виграла гонку переслідування в рамках 7-го етапу Кубка світу у Нове Место.

Найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка закрила всі мішені на останньому вогневому рубежі, піднявшись на 13-е місце. Анастасія Меркушина та Дар'я Блашко відповідно фінішували 26-ою та 55-ою.

Кубок світу 2022/23

Нове Место, Чехія

Жінки, Гонка переслідування

04 березня