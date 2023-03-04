Збірна України визначила склади на змішані естафети Кубка світу

Збірна України з біатлону визначила склади на обидві змішані естафети етапу Кубка світу в Нове-Место.

У порівнянні зі складами на чемпіонат світу, у заявках на змішані естафети в Нове-Место відбулися зміни. У синглміксті разом з Анастасією Меркушиною бігтиме Богдан Цимбал, а не Дмитро Підручний. Тоді як у змішаній естафеті Меркушину та Підручного замінили Олена Білосюк та Артем Прима.

Склади збірної України на змішані естафети Кубка світу в Нове-Место

Змішана естафета: Юлія Джима, Олена Білосюк, Артем Прима, Антон Дудченко

Одиночна змішана естафета: Анастасія Меркушина і Богдан Цимбал

Змішані естафети Кубка світу в Нове-Место відбудуться у неділю, 5 березня, о 12:30 та 16:15 відповідно.