Головне
Кокошко - бронзовий призер чемпіонату Європи
Вчора 19:37 776
Українці провалили гонку переслідування на Кубку Світу в Нове Место
Сьогодні 15:38 56
Багатскіс залишив посаду тренера збірної України
Сьогодні 15:28 97
Олександрія вирвала нічию в Дніпра-1 у 16 турі УПЛ
Сьогодні 14:47 225
Setanta Sports не транслюватиме фінал турніру ATP між росіянами
Сьогодні 14:35 138
Челсі - Боруссія: онлайн-трансляція - Ліга чемпіонів
Сьогодні 12:28 171
Неглибокий Дніпро-1: що потрібно лідеру УПЛ для збереження позицій
Сьогодні 11:41 397
Арсенал Зінченка прийматиме Борнмут Забарного: розклад матчів АПЛ
Сьогодні 09:17 562
Чемпіонат Європи з легкої атлетики-2023 : календар, розклад, результати
Сьогодні 08:19 4796
Збірна України назвала склад на гонку переслідування
Вчора 23:33 928
Прямі трансляції

Українці провалили гонку переслідування на Кубку Світу в Нове Место

Сьогодні 15:38 56 0
Перемогу здобув норвежець Йоганес Бо
Українці провалили гонку переслідування на Кубку Світу в Нове Место
#Кубок світу з біатлону

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 березня, на сьомому етапі Кубка світу в Нове Место Йоганнес Бо здобув золото в чоловічій гонкці переслідування.

Його брат Тар'єй Бо до срібла спринтерської гонки додав другу позицію в гонці переслідування, швед Мартін Понсилуома став третім.

Найкращим серед українців став Богдан Цимбал - 31-а позиція.

Кубок світу 2022/23
Ново-Место, Чехія
Чоловіки, Гонка переслідування
04 березня 
1. Йоганнес Бо (0+0+1+1)  31:25,1
2. Тар'єй Бо (0+0+1+0)  +34,6
3. Мартін Понсілуома (0+3+1+1)  +1:11,0
...
31. Богдан Цимбал (1+1+0+1)  +3:46,1
38. Антон Дудченко (2+1+1+2)  +4:35,0
39. Артем Прима (0+2+1+1)  +4:36,8
Коментарі ()
Популярне зараз
15-річна Лащевська здобула золото на Кубку світу у Досі 15-річна Лащевська здобула золото на Кубку світу у Досі 1859
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий персьют у Нове Место Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий персьют у Нове Место 1439
Кубок світу: де дивитися онлайн одиничну змішану естафету у Нове Место Кубок світу: де дивитися онлайн одиничну змішану естафету у Нове Место 1154
Джима - одинадцята у спринті Кубка світу в Нове-Место Джима - одинадцята у спринті Кубка світу в Нове-Место 1290
Олександрія - СК Дніпро-1: де дивитися матч УПЛ Олександрія - СК Дніпро-1: де дивитися матч УПЛ 1389
Чемпіонат Європи з легкої атлетики-2023 : календар, розклад, результати Чемпіонат Європи з легкої атлетики-2023 : календар, розклад, результати 4796
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 41006
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 204307
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 36459 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 66249 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 24199
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 14385 1