Українці провалили гонку переслідування на Кубку Світу в Нове Место

Перемогу здобув норвежець Йоганес Бо

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 березня, на сьомому етапі Кубка світу в Нове Место Йоганнес Бо здобув золото в чоловічій гонкці переслідування.

Його брат Тар'єй Бо до срібла спринтерської гонки додав другу позицію в гонці переслідування, швед Мартін Понсилуома став третім.

Найкращим серед українців став Богдан Цимбал - 31-а позиція.

Кубок світу 2022/23

Ново-Место, Чехія

Чоловіки, Гонка переслідування

04 березня