Українці провалили гонку переслідування на Кубку Світу в Нове Место

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 4 березня, на сьомому етапі Кубка світу в Нове Место Йоганнес Бо здобув золото в чоловічій гонкці переслідування.
Його брат Тар'єй Бо до срібла спринтерської гонки додав другу позицію в гонці переслідування, швед Мартін Понсилуома став третім.
Найкращим серед українців став Богдан Цимбал - 31-а позиція.
Кубок світу 2022/23
Ново-Место, Чехія
Чоловіки, Гонка переслідування
04 березня
1. Йоганнес Бо (0+0+1+1) 31:25,1
2. Тар'єй Бо (0+0+1+0) +34,6
3. Мартін Понсілуома (0+3+1+1) +1:11,0
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31. Богдан Цимбал (1+1+0+1) +3:46,1
38. Антон Дудченко (2+1+1+2) +4:35,0
39. Артем Прима (0+2+1+1) +4:36,8