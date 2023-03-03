Головне
Кокошко - бронзовий призер чемпіонату Європи
Сьогодні 19:37 70
15-річна Лащевська здобула золото на Кубку світу у Досі
Сьогодні 19:07 318
Чемпіонат Європи з легкої атлетики-2023 : календар, розклад, результати
Сьогодні 18:46 1780
Джима - одинадцята у спринті Кубка світу в Нове-Место
Сьогодні 18:16 537
Кривбас мінімально переграв Колос у 16 турі УПЛ
Сьогодні 14:57 640
Президент Інгульця Поворознюк подав у суд на Гордона
Сьогодні 12:34 2030 1
Бущан пропустить матч зі збірною Англії
Сьогодні 11:56 345
Костюк вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Остіні
Сьогодні 11:20 630
Барселона переграла Реал у Кубку Іспанії
Вчора 23:56 1516
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця
Вчора 23:17 7263
Прямі трансляції

Джима - одинадцята у спринті Кубка світу в Нове-Место

Сьогодні 18:16 537 0
Результати гонки
Джима - одинадцята у спринті Кубка світу в Нове-Место
#Юлія Джима

Джерело - Чемпіон.

Норвезька біатлоністка Марте Ольсбу-Рейселанн виграла спринт в рамках 7-го етапу Кубка світу у Ново-Место.

Другою прийшла ще одна норвежка Інгрід-Ланнмарк Тандреволл, замкнула трійку Анаїс Шевальє-Буше з Франції.

Найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка з ідеальною стрільбою фінішувала 11-ю, що  є найкращим результатом України в особистих жіночих стартах Кубка світу сезону 2022/23.

Кубок світу 2022/23
Ново-Место, Чехія
Жінки, Спринт
03 березня 
1. Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія) - 19,28.4 (0+0)
2. Інгрід-Ланнмарк Тандреволл (Норвегія) - 20,5 (1+0) 
3. Анаїс Шевальє-Буше (Франція) - 29,3 (1+0)
4. Доротея Вірер (Італія) - 35,4 (0+1)
5. Ванесса Фойгт (Німеччина) - 36,7 (0+0) 
6. Деніз Херманн-Вікк (Німеччина) - 38,5 (1+0)
...
11. Юлія Джима (Україна, 0+0) +45.9
27. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0) +1:32.7
27. Олена Білосюк (Україна, 0+1) +1:32.7
43. Дар'я Блашко (Україна, 0+0) +1:53.3
66. Любов Кип'яченкова (Україна, 1+2) +2:43.6
Коментарі ()
Популярне зараз
Мудрик виклав відео під музику російського виконавця – українці висловили обурення Мудрик виклав відео під музику російського виконавця – українці висловили обурення 10331 2
Сім найяскравіших перемог українського біатлону Сім найяскравіших перемог українського біатлону 6473
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 7263
Став відомий склад збірної України на спринт Кубка світу Став відомий склад збірної України на спринт Кубка світу 2049
Мессі визначився зі своїм майбутнім Мессі визначився зі своїм майбутнім 6196
Зінченко номінований на звання найкращого гравця Арсенала Зінченко номінований на звання найкращого гравця Арсенала 2333
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 24133 3
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 26169
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 66212 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 72251 1
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 44081
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 52697