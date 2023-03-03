Джима - одинадцята у спринті Кубка світу в Нове-Место

Джерело - Чемпіон.
Норвезька біатлоністка Марте Ольсбу-Рейселанн виграла спринт в рамках 7-го етапу Кубка світу у Ново-Место.
Другою прийшла ще одна норвежка Інгрід-Ланнмарк Тандреволл, замкнула трійку Анаїс Шевальє-Буше з Франції.
Найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка з ідеальною стрільбою фінішувала 11-ю, що є найкращим результатом України в особистих жіночих стартах Кубка світу сезону 2022/23.
Кубок світу 2022/23
Ново-Место, Чехія
Жінки, Спринт
03 березня
1. Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія) - 19,28.4 (0+0)
2. Інгрід-Ланнмарк Тандреволл (Норвегія) - 20,5 (1+0)
3. Анаїс Шевальє-Буше (Франція) - 29,3 (1+0)
4. Доротея Вірер (Італія) - 35,4 (0+1)
5. Ванесса Фойгт (Німеччина) - 36,7 (0+0)
6. Деніз Херманн-Вікк (Німеччина) - 38,5 (1+0)
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11. Юлія Джима (Україна, 0+0) +45.9
27. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0) +1:32.7
27. Олена Білосюк (Україна, 0+1) +1:32.7
43. Дар'я Блашко (Україна, 0+0) +1:53.3
66. Любов Кип'яченкова (Україна, 1+2) +2:43.6