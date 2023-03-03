Джима - одинадцята у спринті Кубка світу в Нове-Место

Результати гонки

Джерело - Чемпіон.

Норвезька біатлоністка Марте Ольсбу-Рейселанн виграла спринт в рамках 7-го етапу Кубка світу у Ново-Место.

Другою прийшла ще одна норвежка Інгрід-Ланнмарк Тандреволл, замкнула трійку Анаїс Шевальє-Буше з Франції.

Найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка з ідеальною стрільбою фінішувала 11-ю, що є найкращим результатом України в особистих жіночих стартах Кубка світу сезону 2022/23.

Кубок світу 2022/23

Ново-Место, Чехія

Жінки, Спринт

03 березня

1. Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія) - 19,28.4 (0+0)

2. Інгрід-Ланнмарк Тандреволл (Норвегія) - 20,5 (1+0)

3. Анаїс Шевальє-Буше (Франція) - 29,3 (1+0)

4. Доротея Вірер (Італія) - 35,4 (0+1)

5. Ванесса Фойгт (Німеччина) - 36,7 (0+0)

6. Деніз Херманн-Вікк (Німеччина) - 38,5 (1+0)

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