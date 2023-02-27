Джерело - Чемпіон.
Збірна України з біатлону визначилася зі складом на головний старт серед юніорів - чемпіонат світу, який відбудеться у казахстанському Щучинську.
На чемпіонат світу в Казахстані збірна України з біатлону відправилася у складі 13 біатлоністів (шість у юніорських, сім - у юнацьких командах). Серед представників складу - Віталій Мандзин та Олександра Меркушина, які у сезоні 2022/23 дебютували на рівні дорослих збірних на Кубку світу.
Склади збірних України на юніорському чемпіонаті світу з біатлону
Юніори: Віталій Мандзин, Владислав Чихарь, Степан Кінаш, Сергій Супрун
Хлопці: Богдан Борковський, Михайло Хміль, Єгор Макаренко
Юніорки: Дарина Чалик, Юлія Городна
Дівчата: Ксенія Приходько, Олександра Меркушина, Олена Городна, Марія Голоборода
Юніорський чемпіонат світу з біатлону відбудеться з 4 до 12 березня.