Юніорський чемпіонат світу з біатлону відбудеться з 4 до 12 березня.

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з біатлону визначилася зі складом на головний старт серед юніорів - чемпіонат світу, який відбудеться у казахстанському Щучинську.

На чемпіонат світу в Казахстані збірна України з біатлону відправилася у складі 13 біатлоністів (шість у юніорських, сім - у юнацьких командах). Серед представників складу - Віталій Мандзин та Олександра Меркушина, які у сезоні 2022/23 дебютували на рівні дорослих збірних на Кубку світу.

Склади збірних України на юніорському чемпіонаті світу з біатлону

Юніори: Віталій Мандзин, Владислав Чихарь, Степан Кінаш, Сергій Супрун

Хлопці: Богдан Борковський, Михайло Хміль, Єгор Макаренко

Юніорки: Дарина Чалик, Юлія Городна

Дівчата: Ксенія Приходько, Олександра Меркушина, Олена Городна, Марія Голоборода

Юніорський чемпіонат світу з біатлону відбудеться з 4 до 12 березня.