Підручний: Прийматиму рішення щодо майбутнього після сезону

Джерело - Biathlon.com.ua.
Український біатлоніст Дмитро Підручний відновлюється після чемпіонату світу.
Про це він розповів порталу biathlon.com.ua.
"Після такого насиченого чемпіонату світу, а у мене за два тижні було сім стартів, то трохи здоров’я похитнулося. Я зараз відпочиваю, відновлююся. І сподіваюся, що ті три етапи, які залишилися, зможу на максимумі відпрацювати. Показати хороші результати. Хочу закінчити цей сезон. А потім приймати рішення щодо майбутнього", - сказав Підручний.
Нагадаємо, Україна вперше за 14 років закінчила чемпіонат світу з біатлону без медалей.