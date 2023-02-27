Підручний: Прийматиму рішення щодо майбутнього після сезону

Український біатлоніст Дмитро Підручний відновлюється після чемпіонату світу.

Про це він розповів порталу biathlon.com.ua.

"Після такого насиченого чемпіонату світу, а у мене за два тижні було сім стартів, то трохи здоров’я похитнулося. Я зараз відпочиваю, відновлююся. І сподіваюся, що ті три етапи, які залишилися, зможу на максимумі відпрацювати. Показати хороші результати. Хочу закінчити цей сезон. А потім приймати рішення щодо майбутнього", - сказав Підручний.