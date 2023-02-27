Головне
Амосов феєрично повернуся в октагон: українець домінував у бою про Сторлі, не дав супернику жодного шансу та захистив титул чемпіона
Вчора 14:15 579
Олександрія та Металіст 1925 розписали результативну нічию в 6 турі УПЛ
Сьогодні 14:59 210
Джокер Яремчук: українець вийшов на заміну й відразу заробив пенальті для Брюгге - ВІДЕО
Сьогодні 12:53 1840
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд
Сьогодні 10:25 43977 1
Рейтинг WTA: Калініна піднялася в ТОП-30
Сьогодні 09:35 270885
Манчестер Юнайтед переграв Ньюкасл у фіналі Кубка Ліги
Вчора 20:28 426
Збірна України перемогою над Нідерландами завершила відбір на ЧС-2023
Вчора 20:11 1526
Ковтун виграв золоту медаль на етапі Кубка світу у Німеччині
Вчора 19:25 601
Динамо зіграло внічию в останньому контрольному матчі
Вчора 17:54 502
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів
Вчора 09:14 4328
Прямі трансляції

Підручний: Прийматиму рішення щодо майбутнього після сезону

Сьогодні 13:43 265 0
Підручний: Прийматиму рішення щодо майбутнього після сезону
#Дмитро Підручний

Джерело - Biathlon.com.ua.

Український біатлоніст Дмитро Підручний відновлюється після чемпіонату світу.

Про це він розповів порталу biathlon.com.ua.

"Після такого насиченого чемпіонату світу, а у мене за два тижні було сім стартів, то трохи здоров’я похитнулося. Я зараз відпочиваю, відновлююся. І сподіваюся, що ті три етапи, які залишилися, зможу на максимумі відпрацювати. Показати хороші результати. Хочу закінчити цей сезон. А потім приймати рішення щодо майбутнього", - сказав Підручний.

Нагадаємо, Україна вперше за 14 років закінчила чемпіонат світу з біатлону без медалей.

Коментарі ()
Популярне зараз
Циганков став найкращим гравцем Жирони у грі проти Атлетіка Циганков став найкращим гравцем Жирони у грі проти Атлетіка 1891 1
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд 43977 1
Українські футболісти зірвали в Туреччині російський прапор і викинули на смітник Українські футболісти зірвали в Туреччині російський прапор і викинули на смітник 2624
Рейтинг WTA: Калініна піднялася в ТОП-30 Рейтинг WTA: Калініна піднялася в ТОП-30 270885
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 21835
Олександрія - Металіст 1925: де дивитися матч УПЛ Олександрія - Металіст 1925: де дивитися матч УПЛ 1936
Рекомендуємо
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 6721
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 65342
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 18775
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 65887 1
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 770
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 3262