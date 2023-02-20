Українська біатлоністка Дар’я Блашко може достроково завершити біатлонний сезон.

Про це заявив особистий тренер Дар’ї Юрай Санітра.

"Я думаю, що після класичної естафети видно, що зі здоров’ям її не все так, як було це потрібно. Пауза, яку вона мала, дуже вплинула на її спортивну форму. Тому вчора ми мали довгу розмову на цю тему.

Можу сказати, що за розмовами з тренерами приймемо рішення, що вона не буде вже виступати цього сезону на Кубках світу.

Їй потрібно почати по-іншому тренуватися, так щоб вона підняла свої функціональні параметри, бо з цим станом вона вже не може готуватися до якихось стартів у цьому сезоні", - сказав Санітра.