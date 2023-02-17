Естафети на чемпіонаті світу з біатлону можуть перенести

Організатори ухвалять рішення в день змагань.

Чемпіонат світу з біатлону 2023 року має продовжитися у суботу, 18 лютого, двома естафетними гонками. Однак їх проведення наразі під питанням.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міжнародного союзу біатлоністів.

Справа у незадовільних погодних умов, які заплановані в Обергофі (місце проведення змагань) на суботу, 18 лютого. Згідно з прогнозом погоди, пориви вітру в Обергофі будуть сягати 85 км/год. Організатори повідомили, що такий вітер "може становити небезпеку для спортсменів та глядачів".

Рішення щодо проведення або скасування естафетних гонок буде ухвалене в суботу - о 08:30 за київським часом. Саме тоді організаційний комітет збереться для консультацій щодо цього питання.