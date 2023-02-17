Визначився склад збірної України на чоловічу естафету ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.
У суботу, 18 лютого, у німецькому Обергофі в рамках чемпіонату світу з біатлону-2023 відбудуться чоловіча естафета.
Склад чоловічої збірної України на естафету:
9-1. Артем Прима
9-2. Дмитро Підручний
9-3. Богдан Цимбал
9-4. Антон Дудченко
Відзначимо, що четвірка Прими, Підручного, Цимбала й Дудченка посідала п'яте місце на світовій першості 2021 року в Поклюці. Для усіх біатлоністів цей результат є найкращим в естафетах на рівні чемпіонатів світу з біатлону.
Старт чоловічої естафети заплановано на 12:45 за київським часом.