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Визначився склад збірної України на чоловічу естафету ЧС-2023

Вчора 22:24 443 0
Став відомий склад збірної України
Визначився склад збірної України на чоловічу естафету ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 18 лютого, у німецькому Обергофі в рамках чемпіонату світу з біатлону-2023 відбудуться чоловіча естафета.

Склад чоловічої збірної України на естафету:

9-1.  Артем Прима

9-2.  Дмитро Підручний

9-3.  Богдан Цимбал

9-4.  Антон Дудченко

Відзначимо, що четвірка Прими, Підручного, Цимбала й Дудченка посідала п'яте місце на світовій першості 2021 року в Поклюці. Для усіх біатлоністів цей результат є найкращим в естафетах на рівні чемпіонатів світу з біатлону.

Старт чоловічої естафети заплановано на 12:45 за київським часом.

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