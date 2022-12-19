Джерело - Чемпіон.
18 грудня, відбувся масстарт на третьому етапі Кубка світу з біатлону в Ансі.
Подіум завоювали норвезькі біатлоністи. Перемогу здобув Йоганнес Дале. Срібло та бронза в Стурли Легрейда та Йоганнеса Бо відповідно.
Артем Прима був єдиним представником України у цій гонці. Українець з 6 промахами фінішував передостаннім - 29.
Кубок світу 2022/23
Анессі, Франція
Чоловіки, Масстарт
18 грудня
18 грудня
1. Йоханнес Дале (0+0+2+0) 35:02,2
2. Стурла Легрейд (0+0+1+1) +0,3
3. Йоганнес Бо (0+0+1+2) +10,6
...
29. Артем Прима (1+1+1+3) +3:12,2