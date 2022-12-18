Тренер пояснив невдалий виступ Меркушиної на Кубку світу в Ансі

Анастасія Меркушина провалила третій етапа Кубка світу у французькому Ансі через перенесену хворобу.

Про це розповів головний тренер жіночої збірної України з біатлону Олександр Кравченко.

"Мені здається, це через хворобу. Вона не вийшла ще на необхідний функціональний рівень. Можливо, ще акліматизація, ми піднялися вище, і якраз такі дні вийшли не досить комфортними. Але сьогодні вона вже виглядала інакше, тому не відкидаю цього", - сказав Кравченко.