Гаузер виграла масстарт на Кубку світу в Ансі

Джерело - Чемпіон.
Відбувся жіночий масстарт на третьому етапі Кубка світу з біатлону в Ансі.
Перемогу здобула представниця Австрії Ліза Тереза Гаузер.
Українки не змогли кваліфікуватися в гонку з масовим стартом.
Кубок світу 2022/23
Анессі, Франція
Жінки, Масстарт
18 грудня
18 грудня
1. Ліза Тереза Гаузер (Австрія, 0+0+1+0) 33:54.1
2. Жулья Сімон (Франція, 0+1+1+0) +12.3
3. Анаїс Шевальє-Буше (Франція, 0+0+0+1) +14.3
4. Ельвіра Еберґ (Швеція, 0+0+1+1) +15.8
5. Софі Шово (Франція, 1+0+1+0) +22.6
6. Лу Жанмоно (Франція, 0+1+1+0) +27.2