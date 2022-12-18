Гаузер виграла масстарт на Кубку світу в Ансі

Результати масстарту

Джерело - Чемпіон.

Відбувся жіночий масстарт на третьому етапі Кубка світу з біатлону в Ансі.

Перемогу здобула представниця Австрії Ліза Тереза Гаузер.

Українки не змогли кваліфікуватися в гонку з масовим стартом.

Кубок світу 2022/23

Анессі, Франція

Жінки, Масстарт

18 грудня

1. Ліза Тереза Гаузер (Австрія, 0+0+1+0) 33:54.1

2. Жулья Сімон (Франція, 0+1+1+0) +12.3

3. Анаїс Шевальє-Буше (Франція, 0+0+0+1) +14.3

4. Ельвіра Еберґ (Швеція, 0+0+1+1) +15.8

5. Софі Шово (Франція, 1+0+1+0) +22.6

6. Лу Жанмоно (Франція, 0+1+1+0) +27.2