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Прима: На стрільбі не було належної концентрації

Сьогодні 15:13 71 0
Українець розповів про виступи в масстарті
Прима: На стрільбі не було належної концентрації
#Кубок світу з біатлону, #Артем Прима

Джерело - Biathlon.com.ua.

Український біатлоніст Артем Прима залишився задоволеним від виступу в масстарті на третьому етапі Кубка світу в Анессі.

Про це він розповів порталу biathlon.com.ua.

"Сьогодні була класна гонка, бігли 25 найсильніших атлетів і ще 5 кращих на етапі. Така гарна група підібралася. З першого кола вже всі включили швидкість на повну, і гонка розпочалася одразу ж на максимальних обертах. Це не так, як в естафеті: повільно починаємо і вже потім включаємо швидкість".

  Прима - передостанній на массарті Кубку світу в Анессі

"Сьогодні гонкою більш-менш задоволений, окрім стрільби. Не було належної концентрації, шість промахів, це дуже багато для масстарту. Та й трохи вже не ті кондиції, втома вдалася взнаки, адже третя гонка поспіль. А от лижами я сьогодні задоволений, і взагалі все добре", - сказав Прима.

  Дивіться: Жіночий персьют Кубка світу в Ансі: огляд гонки

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