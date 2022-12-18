Прима: На стрільбі не було належної концентрації

Українець розповів про виступи в масстарті

Український біатлоніст Артем Прима залишився задоволеним від виступу в масстарті на третьому етапі Кубка світу в Анессі.

Про це він розповів порталу biathlon.com.ua.

"Сьогодні була класна гонка, бігли 25 найсильніших атлетів і ще 5 кращих на етапі. Така гарна група підібралася. З першого кола вже всі включили швидкість на повну, і гонка розпочалася одразу ж на максимальних обертах. Це не так, як в естафеті: повільно починаємо і вже потім включаємо швидкість".

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"Сьогодні гонкою більш-менш задоволений, окрім стрільби. Не було належної концентрації, шість промахів, це дуже багато для масстарту. Та й трохи вже не ті кондиції, втома вдалася взнаки, адже третя гонка поспіль. А от лижами я сьогодні задоволений, і взагалі все добре", - сказав Прима.

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