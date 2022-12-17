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Українки провалили гонку переслідування на Кубку світу в Анессі

Сьогодні 16:23 125 0
Перемогу здобула шведка Ельвіра Оберг
Українки провалили гонку переслідування на Кубку світу в Анессі
#Кубок світу з біатлону

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 грудня, у межах третього етапу Кубка світу з біатлону в Анессі відбулася жіноча гонка переслідування.

Перемогу здобула шведка Ельвіра Еберг.

Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина - 36.

Кубок світу 2022/23
Анессі, Франція
Жінки, Гонка переслідування
17 грудня
1. Ельвіра Карін Еберг (0+0+0+0)  29:42,4
2. Ліза Віттоцці (0+2+0+0)  +20,4
3. Жюлья Сімон (0+0+1+2)  +46,9
...
36. Анастасія Меркушина (0+0+0+0)  +4:25,0
48. Дар'я Блашко (1+1+1+1)  +5:24,5
55. Олена Білосюк (1+0+2+0)  +6:46,4
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