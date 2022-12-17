Українки провалили гонку переслідування на Кубку світу в Анессі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 грудня, у межах третього етапу Кубка світу з біатлону в Анессі відбулася жіноча гонка переслідування.
Перемогу здобула шведка Ельвіра Еберг.
Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина - 36.
Кубок світу 2022/23
Анессі, Франція
Жінки, Гонка переслідування
17 грудня
17 грудня
1. Ельвіра Карін Еберг (0+0+0+0) 29:42,4
2. Ліза Віттоцці (0+2+0+0) +20,4
3. Жюлья Сімон (0+0+1+2) +46,9
...
36. Анастасія Меркушина (0+0+0+0) +4:25,0
48. Дар'я Блашко (1+1+1+1) +5:24,5
55. Олена Білосюк (1+0+2+0) +6:46,4