Українки провалили гонку переслідування на Кубку світу в Анессі

Перемогу здобула шведка Ельвіра Оберг

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 грудня, у межах третього етапу Кубка світу з біатлону в Анессі відбулася жіноча гонка переслідування.

Перемогу здобула шведка Ельвіра Еберг.

Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина - 36.

Кубок світу 2022/23

Анессі, Франція

Жінки, Гонка переслідування

17 грудня