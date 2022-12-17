Насико – 23-й у гонці переслідування на Кубку IBU

Результати персьюту серед чоловіків на етапі Кубка IBU в Ріднау.

Джерело - Чемпіон.

На другому етапі Кубка IBU з біатлону в італійському Ріднау відбулась гонка переслідування.

Перемогу здобув норвежець Матс Евербю.

Найкращим серед українців став Денис Насико, який зберіг позицію, яку заробив у спринті, – 23-тє місце з відставанням 2.55 хвилини від переможця.

Кубок IBU

Ріднау, Італія

Чоловіки, Гонка переслідування

17 грудня

1. Матс Евербю (Норвегія, 0+0+0+1) 32:45.3

2. Оскар Ломбардо (Франція, 0+1+0+1) +2.7

3. Александр-Ф'єльд Андерсен (Норвегія, 0+1+1+2) +2.7

4. Мартін Невланд (Норвегія, 1+0+0+0) +32.5

5. Лукас Фратцшер (Німеччина, 0+1+1+1) +44.4

6. Мартін Улдаль (Норвегія, 1+1+2+1) +55.2

...

23. Денис Насико (Україна, 0+2+1+1) +2:55.0

38. Артем Тищенко (Україна, 0+0+4+0) +3:44.6

42. Руслан Ткаленко (Україна, 0+1+3+3) +3:54.8

54. Роман Боровик (Україна, 0+1+1+1) +5:58.6

59. Дмитро Грущак (Україна, 0+1+3+2) +6:43.6