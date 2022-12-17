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Насико – 23-й у гонці переслідування на Кубку IBU

Сьогодні 13:09 103 0
Результати персьюту серед чоловіків на етапі Кубка IBU в Ріднау.
Насико – 23-й у гонці переслідування на Кубку IBU
#Денис Насико

Джерело - Чемпіон.

На другому етапі Кубка IBU з біатлону в італійському Ріднау відбулась гонка переслідування.

Перемогу здобув норвежець Матс Евербю.

Найкращим серед українців став Денис Насико, який зберіг позицію, яку заробив у спринті, – 23-тє місце з відставанням 2.55 хвилини від переможця.

Кубок IBU
Ріднау, Італія
Чоловіки, Гонка переслідування
17 грудня
1. Матс Евербю (Норвегія, 0+0+0+1) 32:45.3
2. Оскар Ломбардо (Франція, 0+1+0+1) +2.7
3. Александр-Ф'єльд Андерсен (Норвегія, 0+1+1+2) +2.7
4. Мартін Невланд (Норвегія, 1+0+0+0) +32.5
5. Лукас Фратцшер (Німеччина, 0+1+1+1) +44.4
6. Мартін Улдаль (Норвегія, 1+1+2+1) +55.2
...
23. Денис Насико (Україна, 0+2+1+1) +2:55.0
38. Артем Тищенко (Україна, 0+0+4+0) +3:44.6
42. Руслан Ткаленко (Україна, 0+1+3+3) +3:54.8
54. Роман Боровик (Україна, 0+1+1+1) +5:58.6
59. Дмитро Грущак (Україна, 0+1+3+2) +6:43.6
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