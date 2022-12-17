Прима: Намагатимуся добре пробігти гонку переслідування

Український біатлоніст Артем Прима планує здобути очки під час гонки переслідування на етапі Кубка світу в Ансі.

Про це розповів сам український біатлоніст.

"На кожну гонку наша команда виходить у бойовому дусі, і намагаємось усе віддавати, щоб показати найкращі результати. Це біатлон, і за це всі його люблять.

Буду налаштовуватись та намагатися добре пробігти, щоб далі були очки та шанси на наступну гонку. А там буде видно, як складеться по погоді", - сказав Прима.