Білосюк - у ТОП-30 спринту на етапі Кубка світу в Анессі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 грудня, відбувся жіночий спринт в межах третього етапу Кубка світу з біатлону у французькому Анессі.

Перемогу здобула шведка Анна Магнуссон.

Найвище серед українок фінішувала Олена Білосюк - 29-та.

Кубок світу 2022/23

Анессі, Франція

Жінки, спринт

16 грудня