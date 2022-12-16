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Білосюк - у ТОП-30 спринту на етапі Кубка світу в Анессі

Сьогодні 16:50 33 0
Білосюк - у ТОП-30 спринту на етапі Кубка світу в Анессі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 грудня, відбувся жіночий спринт в межах третього етапу Кубка світу з біатлону у французькому Анессі.

Перемогу здобула шведка Анна Магнуссон.

Найвище серед українок фінішувала Олена Білосюк - 29-та.

Кубок світу 2022/23
Анессі, Франція
Жінки, спринт
16 грудня
1. Анна Магнуссон (0+0)  21:04,7
2. Лінн Перссон (0+1)  +12,8
3. Деніз Херрманн-Вік (1+0)  +15,2
...
29. Олена Білосюк (0+0)  +1:10,1
54. Дар'я Блашко (0+0)  +1:56,4
57. Анастасія Меркушина (0+0)  +2:01,9
73. Анна Кривонос (0+1)  +2:52,5
74. Юлія Джима (1+2)  +2:55,2
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