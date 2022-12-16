Білосюк - у ТОП-30 спринту на етапі Кубка світу в Анессі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 грудня, відбувся жіночий спринт в межах третього етапу Кубка світу з біатлону у французькому Анессі.
Перемогу здобула шведка Анна Магнуссон.
Найвище серед українок фінішувала Олена Білосюк - 29-та.
Кубок світу 2022/23
Анессі, Франція
Жінки, спринт
16 грудня
16 грудня
1. Анна Магнуссон (0+0) 21:04,7
2. Лінн Перссон (0+1) +12,8
3. Деніз Херрманн-Вік (1+0) +15,2
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29. Олена Білосюк (0+0) +1:10,1
54. Дар'я Блашко (0+0) +1:56,4
57. Анастасія Меркушина (0+0) +2:01,9
73. Анна Кривонос (0+1) +2:52,5
74. Юлія Джима (1+2) +2:55,2